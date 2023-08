Drône de chantier : le futur hôpital du CHWapi se dessine et s’élèvera bientôt

Le bâtiment, base des deux tours, où aura lieu l’accueil accessible via le boulevard Lalaing, est également bien avancé. "La structure en béton y est terminée à 95%. On a commencé à poser les châssis sur trois niveaux, qu’on appelle"mur-rideau", côté rue de la Citadelle. Pendant les congés du bâtiment, notre sous-traitant qui s’occupe des façades a souhaité continuer à travailler." L’ensemble vitré sera agrémenté de montants en bois pour donner l’illusion de continuité.

La forme du bâtiment visible en décembre

L’étape qui devrait être l’une des plus impressionnantes, l’élévation de deux tours triangulaires où seront installées des unités de soins, devrait bientôt se réaliser. Yannick Dumazy l’annonce: on verra sortir du bâtiment les deux blocs d’ici la fin de l’année. "On se prépare depuis le début de la reprise des travaux à faire les supportages pour commencer la construction des deux tours. Dans moins d’un mois, on pourra commencer à couler les premiers niveaux des tours triangulaires. D’ailleurs, depuis la rue de la citadelle, quand on vient de la rue Général Piron, on aperçoit le premier arrondi, indique-t-il. Les contours de l’hôpital seront visibles d’ici décembre, et le gros œuvre s’étendra jusqu’au milieu de l’année 2024."

Les étapes les plus délicates du chantier, sont, selon l’ingénieur responsable du projet, clôturées. "Au niveau de gros œuvre, les plus grandes inconnues ont été levées. Je répète toujours: une fois que le bâtiment est sorti de terre, le reste se fait tout seul. Je ne dis pas qu’il ne peut plus avoir de soucis, mais il n’y a plus vraiment de (mauvaises) surprises", assure Yannick Dumazy.

Depuis la tempête Eunice, le retard des travaux n’a pas augmenté. L’ouverture de l’hôpital reste prévue pour la fin 2025.