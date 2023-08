Conséquence ? Des perturbations sont à prévoir entre Mouscron, Tournai, Leuze et Ath. "Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité et la bonne circulation des trains", indique Infrabel. En raison du chantier, la circulation des trains est adaptée. "Nous adaptons notre offre en conséquence, en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur votre parcours", précise la SNCB.

L’objectif est donc de limiter le plus possible l’impact des travaux pour les navetteurs. Ainsi, des travaux sont prévus en nocturne, depuis le lundi 21 août au samedi 21 octobre de 23 heures à 5 heures. D’autres travaux seront menés de jour, du lundi 11 au vendredi 29 septembre de 6 à 22 heures. Enfin, le chantier ne sera pas interrompu du vendredi soir (22 heures) au lundi matin (5 heures) pendant les week-ends du 16-17 et 23-24 septembre et ceux du 30-1 et 7-8 octobre.

Pour les proches voisins des zones de chantier, des conséquences peuvent être attendues comme le bruit et les vibrations (suite à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier, ainsi que de trains de travaux) et l’utilisation d’un éclairage artificiel, lors des travaux de nuit.

Passages à niveau fermés

Pour les besoins du chantier, plusieurs passages à niveau seront fermés à toute circulation routière et piétonne à Irchonwelz, Villers-Notre-Dame, Ligne et Chapelle-à-Wattines. (tous les renseignements sont disponibles sur le site d’Infrabel https ://infrabel.be/fr/ath-leuze-en-hainaut-entretien-voies-passages-niveau).

Aucun train ne circulera entre Ath et Leuze-en-Hainaut durant les 4 week-ends de travaux du vendredi soir (23 h) au lundi matin (4 h 30). Un service de bus sera mis en place par la SNCB.

En semaine et en raison des travaux, les trains circulent sur une seule voie au lieu de deux entre Leuze et Ath, du 11 au 29 septembre. Les trains IC Tournai – Bruxelles Airport et les trains P Mouscron – Schaerbeek circulent uniquement entre Ath et Brussels Airport/Schaerbeek. Selon le site de la SNCB, la liaison entre Mouscron/Tournai et Bruxelles est garantie au moins une fois par heure en semaine.

Enfin, le parcours et l’heure de départ du train P Mouscron – Bruxelles-Midi – Louvain-la-Neuve sont adaptés et l’heure de départ des trains IC Tournai – Lille est adaptée le week-end du 14-15 octobre, afin de faciliter la correspondance avec les bus SNCB.