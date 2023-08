Une ambiance hors du temps autour du château à Vaulx

"On a vécu un très beau week-end en dépit d’un temps mitigé samedi. Les activités proposées ont fait l’unanimité et les commerçants semblaient ravis de l’affluence et de leurs ventes. Même s’il est difficile d’évaluer la fréquentation, cette édition a drainé un peu plus de monde qu’en 2022, où l’on avait accueilli entre 5000 et 6000 personnes", se réjouissait, dimanche en fin d’après-midi, Robin Penay, président de l’organisation.

Rien que le décor autour duquel s’articulait la manifestation offrait aux visiteurs un véritable voyage à travers le temps parmi les pierres séculaires du château de Vaulx. Et pour transporter un peu plus l’assistance au cœur de cette lointaine époque, une ribambelle d’animations ont fait revivre les vestiges de cette enceinte tournaisienne datant du XIVe siècle. Visites guidées, initiations aux danses traditionnelles, au travail du cuir, au tir à l’arc, démonstrations des pratiques d’antan, spectacle de fauconnerie…, tous les ingrédients étaient réunis pour passer un moment hors du temps.

Les visiteurs ont eu tout le loisir de déambuler au milieu des deux campements de reconstitutions, plus vrais que nature avec notamment ses "acteurs" costumés, et apprécier les produits (de bouche mais aussi de décoration, de soin…) du marché artisanal.

Lors de notre passage, on a vu plus d’un enfant s’émerveiller devant les boucliers, épées, haches et arbalètes exposés et/ou vendus sur certains stands.

Des sonorités venues d’ailleurs ont résonné, tout au long du week-end, dans les rues grâce aux groupes de ménestrels français Waraok et Saltabraz. Quant aux amateurs de théâtre de rue et de performances déambulatoires, ils n’étaient pas non plus en reste avec une foule de représentations, assurées par les Z’Amuseurs, les Gueuses, les Nadinettes ou encore les Conteurs de Xina.

Si l’entrée était gratuite, les fonds récoltés (provenant, entre autres, du vaste espace de restauration) lors de l’événement seront judicieusement utilisés: ils serviront à la mise en valeur et à la préservation de ce site historique sur lequel veille l’ASBL Château médiéval de Vaulx.

"On ne mesure pas toujours la chance que l’on a de disposer d’un tel château dans un cœur de village. Tous les éléments sont là pour lui conférer une image de marque forte du patrimoine tournaisien", soutient Robin Penay.