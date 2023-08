Les repas scolaires offerts le lundi midi dans toutes les écoles de l’entité de Pecq

L’année scolaire précédente, ce n’était que l’école de Warcoing qui bénéficiait de repas gratuits pour les premières et deuxièmes maternelles, grâce à un subside de la Fédération Wallonie Bruxelles. Depuis ce 28 août, c’est désormais tous les élèves de cette école qui auront droit aux repas complets offerts, et ce, tous les jours.

Depuis mi-septembre dernier, le CPAS a été remplacé par un nouveau prestataire pour assurer la cantine scolaire. C’est API Restauration qui a été désigné par le conseil communal pour livrer les repas dans les écoles. Ce changement a généré une augmentation des prix - passant pour les maternelles d’un coût de 2 euros à 3,50 euros - mais a également impliqué de former des personnes pour la cuisine. Les plats arrivant froid, un système pour les réchauffer a dû être mis en place, et du personnel a dû être engagé à cet effet. "Étant donné qu’il y aura certainement plus de demandes de repas complets grâce à la gratuité, il faudra peut-être renfoncer la cuisine", a précisé l’échevine.