Le jazz en (presque) clôture de session de Musique au Parc

Aussi prestigieux que soit ce répertoire, on était en droit de se demander comment le public, pas toujours averti, disséminé autour de tables disposées en plein air, accueillerait cette performance alliant musique de jazz et commentaires. Même si quelques dames, sans doute présentes la semaine précédente, se racontaient pourtant toute leur vie, la toute grande majorité de l’auditoire a fait preuve de respect et d’attention. Il a surtout aussi vibré à l’interprétation sans failles des musiciens et aux anecdotes croustillantes de l’ami Jacques, toujours aussi affable. Voilà qui nous permet de vous signaler que, depuis cette rentrée, il anime, sur Musiq3, une chronique hebdomadaire consacrée aux expressions liées à la musique.