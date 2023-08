Gilbert Feys, de Montrœul-au-Bois, était passionné de vieux tracteurs

"Nous avons appris ce soir une bien triste nouvelle… Notre Gilbert, notre monsieur tracteur pour certains, un de nos premiers supporters, mais surtout un de nos plus fidèles et fervents bénévoles nous a quittés ce jour… il rejoint nos étoiles là-haut… " a posté le comité des jeunes d’Herquegies, organisateur de la ducasse à laquelle le Montrœulois Gilbert Feys ne manquait jamais de participer. Chaque été, depuis le début des années 2000, il conviait ses amis propriétaires de Lenz, Massey Fergusson, Ford, Deutz et autres John Deere à participer avec lui à une balade suivie d’une exposition de tracteurs anciens dans diverses festivités locales. Il était d’ailleurs encore présent à Herquegies il y a une quinzaine de jours. Gilbert, qui avait exercé la profession de chauffeur de poids lourds, possédait lui-même plusieurs "ancêtres", des Honomag. "J’aime aller à la rencontre du public pour mettre en valeur le patrimoine rural de notre région et de le partager le temps d’une journée " confiait-il au collaborateur frasnois de notre journal.