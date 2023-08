Un Brunehautois est accusé de viols sur ses trois belles-filles

Le prévenu a préféré regagner sa cellule plutôt que s’exprimer davantage face au tribunal et aux victimes. Il a vociféré à la barre : "je ne vois pas comment je pourrais me défendre face à de tels mensonges", après avoir confirmé les relations sexuelles qu’il a eues avec Julie et Léa. L’homme n’aurait de toute façon pu mentir à ce sujet : les deux jeunes filles sont tombées enceintes de leur beau-père, chacune leur tour, à l’aube de leurs seize ans. Seule Julie a gardé l’enfant, une petite fille, que l’individu a tenté de reconnaître. Un test de paternité sur le fœtus avorté a confirmé qu’il en été également le père.

A 11ans, elle était devenue sa compagne

L’avocat des trois sœurs a raconté la situation dramatique qu’elles ont vécu. "Elles n’ont pratiquement jamais connu leur père et ont donc grandi sans repère paternel, contextualise-t-il. Tout a commencé en 2010, Julie n’a alors que 8ans lorsque son beau-père commence les pénétrations anales et demande à la jeune fille de le masturber et de lui faire des fellations. La maman connaissant des problèmes de drogue finit par se faire internée, c’est à ce moment-là que Julie est contrainte de dormir dans le lit parental, tous les soirs, aux côtés de son beau-père. Elle était en 5e primaire, ont déclaré ses Manon et Léa à la police. Tous les soirs Julie subissait des viols : pénétrations anales, vaginales et fellations." Au fur et à mesure, à l’instar de Valérie Bacot qui a été jugée pour le meurtre de son beau-père, Julie était devenue la compagne de cet homme, décrit par ses proches comme quelqu’un de violent.

Aux alentours de ses 16ans, l’adolescente tombe enceinte, les viols continuent, mais la jeune fille prend du poids et l’homme la délaisse et la rabaisse en raison de ces kilos en trop. Pendant que Julie travaille, l’homme jette son dévolu sur une autre, Manon, la sœur jumelle. Manon a déclaré que les viols ont eu lieu tous les soirs pendant deux semaines, jusqu’au moment où elle décide de fuguer. Suite à l’absence de sa nouvelle proie, le beau-père s’est alors attaqué à la cadette, Léa, alors âgé de 14ans. A peine deux ans plus tard, l’homme met de nouveau enceinte sa victime. Celle-ci avorte et fugue à son tour. "Ma sœur a désormais un comportement dangereux envers elle-même, ce qui nous inquiète beaucoup" a confié Manon à la barre au sujet de Léa.

Il considère qu’elles étaient amoureuses de lui

Le prévenu conteste l’ensemble des préventions. Il a toujours déclaré que Julie et Léa l’avaient supplié de leur faire un enfant et qu’aucune relation sexuelle n’avait été consommée avant leurs 16ans. Il se dit faible face aux jeunes filles qui tombent amoureuses de lui. Son avocate a d’ailleurs mentionné que Monsieur "regrettait avoir été faible". L’expertise psychiatrique a démontré que l’homme était probablement atteint de psychopathie et que son risque de récidive était "élevé à modéré".

L’avocate de la défense, en retrait en raison de la gravité des accusations et de l’absence inattendue de son client, mentionne que ce dernier lui a demandé de relever quelques éléments pouvant soutenir ses contestations. "Monsieur m’a indiqué un témoin qui raconte que Julie a tendance à beaucoup mentir ", défend-t-elle.

La version Julie a en effet de nombreuses fois varié aux cours de ces dernières années. Lorsque sa sœur jumelle a porté plainte une première fois, Julie a déclaré à la police que tout se passait bien à la maison avec Monsieur, et même que l’enfant qu’elle avait eu - bien qu’elle ait d’abord dit qu’il était issu d’une relation avec un jeune de son âge - était de leur beau-père et que lui et elle avaient des relations consenties. "Léa étant mineure, et n’ayant d’autre famille que cet homme, les soeurs craignaient qu’elle finisse placée en institution, si Monsieur se retrouvait en prison", a expliqué l’avocat des victimes.

"De moi-même, je n’aurais jamais porté plainte, mais quand j’ai reçu la demande de reconnaissance de paternité, j’ai voulu protéger ma fille, parce que je n’ai pas réussi à préserver mes soeurs et moi-même", confie à la barre Julie, en pleurs.

Le ministère public requiert une peine de douze ans de prison ferme avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de dix ans.

La défense demande l’acquittement et subsidiairement un sursis probatoire.

Le jugement interviendra le 28 septembre.