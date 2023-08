Pas de trains vers la Côte au départ de Tournai par manque de personnel !

Pour assurer les congés du personnel

La réponse vient de tomber et le ministre Georges Gilkinet explique qu’il a interpellé la SNCB à ce sujet: "Cette dernière me confie qu’afin de pouvoir octroyer des congés au personnel, dans un contexte général d’absentéisme, elle n’a pas été en mesure d’opérer plusieurs liaisons dont notamment la liaison Kust Express Charleroi – La Louvière – Mons – Tournai – Lichtervelde – Brugge – Blankenberge dont vous faites mention. Cette décision est directement liée à une situation difficile sur le marché de l’emploi, qui a un impact direct dans le secteur ferroviaire."

Et le ministre de poursuivre: "en vue de palier à ce type de désagréments, et afin d’appuyer mes ambitions et celles du Gouvernement en matière ferroviaire pour les années à venir, la SNCB s’est lancée dans un vaste plan de recrutement, que je soutiens totalement. De façon plus concrète, la SNCB s’est fixée comme objectif de recruter plus de 1 600 nouveaux membres du personnel en 2023, principalement des accompagnateurs et des techniciens. Les recrutements vont actuellement bon train, et les objectifs fixés devraient être atteints […] Nos ambitions sont claires, faire du rail l’épine dorsale de la mobilité et attirer davantage de voyageurs vers le train durant ces prochaines années. Pour y arriver, de nombreux défis demeurent à relever, notamment en matière de personnel, et, nous nous attelons à les relever un par un, avec des améliorations tangibles pour les voyageurs à court terme déjà. Je peux vous rassurer sur le fait que je resterai attentif à la concrétisation de ces ambitions notamment en matière de recrutement et de mise en service d’une offre de train renforcée."

Reste à espérer que cela permettra de remettre en fonction cette liaison plus rapide entre la Wallonie picarde et la Côte. PL