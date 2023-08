"Des Livres et vous" à la bibliothèque pour la crémaillère de la maison de la culture de Tournai

Comme un signet glissé dans un bouquin, les visiteurs pourront également s’arrêter quelques instants à la bibliothèque. À la demande de Pauline Ronsyn, animatrice bibliothécaire et de son équipe, le lieu sera investi par deux jeunes de Mômes Circus pour un numéro spécialement conçu. Pas d’anneaux, de balles ni de massues, Gary et Marilou jongleront avec des livres… "bidouillés".

"C’était intéressant de sortir des agrès conventionnels du cirque. On a tout de suite adhéré à la proposition, mais pour cela, il fallait des jeunes qui aient un peu d’expérience pour pouvoir monter un numéro. On voulait dès le départ un duo et on a pensé à Gary et Marilou qui ont une belle complicité depuis six ans", explique Xavier Sourdeau.

Sous l’œil attentif du comédien tournaisien, le binôme a travaillé les regards et les mouvements à la salle la Fenêtre durant deux mois et demi. "On est passé par des étapes de recherche pour voir ce qui fonctionnait ou non avec l’objet", indique Marilou. Gary ajoute en souriant: "Pour la mise en scène, on a fait confiance à notre tyran, Xavier".

La création intitulée "Des Livres et vous" sera présentée six fois, toutes les trente minutes, à partir de 14h15.

Un large espace décliné

Avant leurs représentations, les artistes ont été en repérage sur place. "L’espace était vide et c’est même mieux. Gary et Marilou ont dû décliner leur numéro en insérant des zones avec des petits jeux".

Ne soyez pas étonnés si une tente, une baignoire ou encore un tapis de yoga y sont installés. "Finalement, c’est assez rassurant par rapport à l’endroit où nous avons répété. Ce spectacle de cinq minutes est différent de ceux qu’on peut réaliser avec Mômes Circus. Ici, on est seulement à deux", confie la jeune fille.

Si "Des Livres et vous" est une commande de la part de la bibliothèque, il est possible que l’animation culturelle soit une nouvelle fois jouée. "Je trouve que c’est quand même une belle carotte. Si le numéro est bien monté, ils peuvent le présenter dans le cadre du festival de cirque amateur".