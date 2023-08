Mobilisation contre un projet immobilier, rue Basse Couture à Tournai

C’est au bout de la rue que tous les véhicules de la rue peuvent faire demi-tour. ©EdA

Le projet immobilier projeté par la société Deback à la rue Basse Couture, comportant vingt appartements, avait fait l’objet d’une première enquête publique fin 2021. La demande de permis avait suscité seize réclamations, et avait été "retirée" par le promoteur. Celui-ci a présenté un deuxième dossier pour la réalisation de dix-sept appartements dont l’enquête publique a été clôturée en mai 2023. Il y a eu cette fois 26 réclamations. "Quelques modifications ont été apportées, mais il n’y a aucun changement sur les éléments significatifs", estiment les habitants qui ont le sentiment que les contestations de toute la rue n’ont pas été suffisamment prises en compte par la commune. Ils ont fait le choix de se faire accompagner par l’avocate Nathalie Demarque, spécialisée en urbanisme.

Trop peu de places de parking

Le nombre de places de parking pose problème selon eux. "Le projet visé prévoit un parking de stationnement de 24 places dont trois places PMR. C’est insuffisant par rapport au nombre de logements (17 en tout) et d’habitants, sans compter les visiteurs pour lesquels aucune place de parking ne sera envisageable".

Or, insistent les riverains, la rue est déjà plus qu’engorgée juste à côté de la chaussée de Renaix qui, elle, n’est pas en stationnement gratuit hors zone bleue.

"Avec l’aide d’une architecte, nous avons mesuré les plans, la voirie… et nous pouvons affirmer que la rampe pour accéder au parking prévu arrive dans un bout étroit de l’impasse. Les habitants ayant leur maison en face de cette entrée de parking ne pourront plus se garer devant chez eux. Donc on perd des places, au profit de ceux qui arriveront".

Les habitants du quartier déplorent que le projet ne tienne pas suffisamment compte de la réalité du terrain.

L’immeuble créera de grosses tensions au niveau de la circulation locale au niveau de l’espace du demi-tour. "Le nombre de véhicules qui devront sortir de la rue le matin via ce rond-point invisible, les difficultés pour y manœuvrer, augmenteront considérablement le risque d’accidents. Un jour, un véhicule de pompiers n’est pas parvenu à s’approcher d’une maison où s’était déclaré un feu de cheminée parce que la rue est assez étroite".

Un gabarit inapproprié

Les riverains ne digèrent pas non plus le gabarit du projet dessiné sur trois et quatre niveaux. "Avec une hauteur de près de 15 mètres de haut, il ne s’inscrit absolument pas dans son environnement constitué de maisons unifamiliales". Ils déplorent aussi que les futurs occupants auront une vue directe sur les jardins et les logements de plusieurs voisins, que le parking est prévu en zone de jardin ("collé à trois jardins déjà existants"), qu’il n’y a pas eu d’étude d’incidence au sujet de l’ombre projetée sur les jardins proches. La densité de population est enfin pointée du doigt: "Elle ne correspond pas au milieu dans lequel le projet s’inscrit. Le bâtiment envisagé prévoit une densité de population trois fois supérieure au reste des habitations de la rue".