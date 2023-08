Lundi, jour de rentrée, l’école primaire d’Havinnes n’ouvrira pas ses portes

Le village d’Havinnes avait cette particularité assez rare: rue du Roi Chevalier, l’école maternelle (libre) et primaire (communale) cohabitaient sur le même site, où elles partageaient réfectoire, locaux et même certains projets. Cette belle aventure est désormais à écrire au passé: lundi, jour de rentrée, seule l’école maternelle ouvrira ses portes. "Depuis plusieurs années, on se bat pour cette petite école mais cette fois il n’y avait plus rien à faire après un sursis déjà octroyé par la Fédération Wallonie Bruxelles en raison de chiffres de fréquentation insuffisants", explique Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement.