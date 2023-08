Jérémy Descarpentries (Beloeil): "Je ne suis ni fou ni magicien"

Joueurs refroidis par les conditions financières

Jérémy a ouvert son portefeuille de joueurs, bien fourni tant en Belgique qu’en France. "Néanmoins, je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu’il fallait surmonter une autre difficulté: le positionnement par rapport à la réglementation financière en Belgique." Ce qu’il veut dire par là, c’est que de nombreux joueurs ont frappé à la porte du club pour y signer mais que certains ont été refroidis au vu des conditions financières proposées. "Le club a été clair et c’est très bien comme ça, mais dès lors, en fonction des moyens alloués, nous avons dû nous tourner vers d’autres prof ils, des joueurs en manque de temps de jeu ou qui souhaitaient se relancer."

"Nous avons encore besoin de sang neuf"

Le mercato (voir par ailleurs) de Belœil n’est pas fini. "On a quelques manques", assure Jérémy. Ce dernier ne s’en cache pas: il espère encore un joueur dans chaque ligne ! "La préparation a servi justement à cerner le potentiel de chaque joueur et à voir où nous avons encore des postes à renforcer. On a jusqu’au 31 août et on a encore besoin de sang neuf. Nous voulons améliorer le noyau pour être plus performants."

Dans ces conditions, le T1 belœillois ne veut pas se lancer hâtivement dans le jeu des pronostics. "L’objectif qui a été fixé initialement, c’est de rester en D3 au terme de la saison. On jouera tous les matchs pour les gagner, mais c’est encore tôt pour savoir où on peut se situer." Depuis le début de saison, Jérémy Descarpentries ne cesse de marteler l’importance de trouver les connexions entre joueurs, créer un groupe soudé, une bande de copains. En plus des qualités physiques et techniques requises pour remporter un match, la solidarité dans un groupe peut aider à grappiller quelques points. Toujours précieux au décompte final.