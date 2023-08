"Foire aux artisans" à Hoves: en marche pour la 40e !

Comme tous les villages silliens, Hoves a une âme forgée au gré de ses terres, de sa campagne, de ses travailleurs qui rythment encore leur vie au fil des saisons et la nature.

Traditions

Forts de cette intime conviction, les "Amis du 6 décembre" ont d’abord voulu trouver un moyen de pérenniser la fête de Saint-Nicolas si chère au terroir rural, y compris chez ceux dont la seule "fortune" est/était d’avoir des parents ancrés dans cette tradition séculaire.

En 1984, l’association a donc créé la "Foire aux artisans" bien avant que les "idéologies bobos" ne réinventent l’eau chaude en s’appropriant les pratiques de leurs grands-parents. Et, avant tout le monde, les organisateurs hovois ont prôné… le durable et l’authentique: l’artisan au travail, le producteur du terroir, celles et ceux qui présentent le fruit de leur travail, loin des objets de pacotille ou des charcuteries cellophanées.

Et ça fonctionne au point que la foire hovoise fêtera son 40e anniversaire l’an prochain.

Dans l’élan de cette grande fête à venir, le week-end dernier, plus de 120 authentiques artisans ont partagé leur art avec une foule aussi joyeuse que très nombreuse.

Et, parmi elle, l’ami Bernard a accueilli chacun(e) de son sourire bonhomme et de sa joie intérieure… qu’il a quand même du mal à contenir.