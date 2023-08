Le retour de la Passion des terroirs à Comines !

Mattéo, assistant social de formation, a été en apprentissage chez des vignerons et ensuite en spécialisation vinicole de six mois, en partie à Paris. Dorothée est restauratrice et a suivi des cours d’œnologie. En 2011, leur magasin a été transféré à la Place du Pont-neuf, ancien Babylux, afin d’ouvrir un restaurant, un bar à vin et un espace de dégustation (où se réunissait notamment le club d’oenologie, en stand-by depuis le Covid). " Nos préférences viticoles vont vers le sud-ouest, la Bourgogne, le Beaujolais et certains vins italiens, précisent Dorothée et Mattéo.

Pendant la pandémie, alors que la partie restaurant et bar doit rester fermée et que les clients, surtout français, se raréfient, Dorothée et Mattéo se tournent vers une autre de leurs passions, à savoir le bien-être. "Les gens recherchent l’apaisement et des énergies positives. Avec la lithothérapie, nous avons découvert les vertus thérapeutiques de certaines pierres. Ceci a attiré une nouvelle clientèle de femmes (parfois jeunes) qui amènent leur compagnon pour la partie caviste", poursuivent-ils.

Au fil des mois, les charges locatives et autres ainsi que l’inflation ont amené le couple à revenir à la case départ en transformant leur entrepôt en un magasin de bien-être, ouvert depuis ce 17 août 2023. "Les clients y retrouvent du vin et du thé mais surtout des minéraux et des pierres d’exception sous forme de bijoux et autres, des fontaines, des bols tibétains, du cristal de roche donnant des vibrations sonores mais surtout un accompagnement pour des thérapies singulières".

