La magie s’invite à Place des décou’vertes

Il faut dire qu’un beau programme attend les enfants de 3 à 12 ans, entre 13 h 30 et 16 h 30. "En collaboration avec la Maison de Marionnette, nous accueillons, à 14 h 30, un spectacle familial de magie, “Porte à Porte”. Juan Cersomino y raconte l’histoire de sa famille. Une ligne de temps entre le départ d’Italie deson arrière-grand-père en 1889 et lui-même aujourd’hui en Belgique en 2021.

Théâtre d’objets, marionnettes, magie, et jonglerie donneront vie à cette incroyable histoire qui nous fera voyager à travers le temps, en partant de l’Italie et en passant par l’Argentine, le Mexique, les États-Unis et la Belgique. Un spectacle touchant qui invite chaque personne à se rappeler l’histoire de l’histoire de sa propre vie… !"

Tout au long de l’après-midi, les contes et l’animation seront quant à eu assurés par l’équipe des "Ptits Loups". L’Institut Bon Pasteur de Bury amènera ses fameux jeux d’antan et jeux d’adresse en bois tandis que le "Pion des trous" sera présenté par ses concepteurs et révélera tous ses secrets.

Les enfants pourront également profiter des ateliers de peinture et de dessin, du stand de grimage, ou encore des bacs à sable et de la pêche aux canards.

Accès gratuit.