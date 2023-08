A Ploegsteert, Maguy transforme la maison familiale en gîte

C’est que ce projet du Gîte du Mont de la Hutte lui tient particulièrement à cœur: "Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents puis mes parents ont habité dans cette maison. Mon père est décédé, puis ma maman est partie en maison de repos en 2021. Fille unique, je me suis demandé ce que j’allais faire de ma maison d’enfance. Une évidence: je n’allais pas la vendre et je n’avais pas envie de la louer car, dans ce cas, on n’y a plus vraiment accès !"

Petit à petit, l’idée d’un gîte germe: "La maison est individuelle et offre un superbe panorama sur les bois. Avec les sites de la guerre tout à proximité, les balades à pied et à vélo, les villes flamandes, etc.: le potentiel est bien concret !"

Le chantier débute le 10 janvier 2022: "Les lieux étaient à moderniser, à rafraîchir. J’ai fait une bonne partie moi-même, tout en étant aidée par les enfants pour les gros travaux. C’est vraiment un projet familial ! À l’arrière, les remises ont été abattues ; la terrasse, la pelouse et le jardin refaits. J’y ai même planté des condiments de telle sorte que les hôtes n’ont qu’à se servir !"

Des heures et des heures de travail en plus de son job d’employée à l’entreprise de Terrassements Carpentier Gruson. "Je suis fière du résultat et j’ai hâte que des visiteurs viennent profiter de la maison. Voilà une nouvelle expérience qui débute, mais je suis confiante car j’ai toujours aimé les relations sociales."

Un décor soigné et pratique

Tout a été décoré avec soin et goût: "J’y ai mis ce que moi j’aurais aimé y trouver, des choses fonctionnelles, agréables, mais pas luxueuses. Un peu à l’image de la maison et des gens qui y ont vécu. À disposition: de la documentation sur la guerre 14-18 puisque le Mont de la Hutte en est un lieu stratégique. À quelques centaines de mètres: le mémorial britannique, le centre d’interprétation et les sentiers aménagés. L’emplacement va forcément engendrer un tourisme de guerre. Des vélos sont à disposition et les animaux sont les bienvenus."

Le gîte, qui s’étend sur 1000 m², convient à six personnes: "Il possède deux chambres, mais un clic-clac et un lit-bébé sont à disposition. Tout se situe au rez-de-chaussée. J’avais envie que le tarif de location soit très raisonnable, à la portée d’un maximum de personnes. Les serviettes et le linge de lit sont compris, de même que le nettoyage final. Et je le ferai moi-même pour être sûre que tout soit impeccable !"

Rue de Messines, 177 à Ploegsteert – 0473 18 76 94. Facebook "Gîte du Mont de la Hutte".