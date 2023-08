Peter Pan a fait mouche avec plus de 23 000 spectateurs

La création de Luc Petit et de l’ASBL Les Nocturnales, adaptée par Jean-Louis Godet a permis d’évaluer cette formule itinérante. "À Belœil pour la troisième année consécutive, c’était important de voir si le public continuait de nous suivre", indique le metteur en scène.

Les retours positifs ont déferlé tant oralement que sur les réseaux sociaux, et la poussière magique n’y est pour rien ! "Avec plus de 23 000 visiteurs (14 000 pour Le Petit Chaperon rouge en 2020 et 17 000 pour Pinocchio l’an dernier), on est sûrement l’un des spectacles les plus vus en Fédération Wallonie Bruxelles. On est fatigué, mais heureux".

Enfants déguisés aux côtés d’artistes rodés

Après 15 jours et 57 représentations (trois à quatre par soirée), happy end donc pour les équipes et les artistes, même si les débuts (déjà oubliés) ont été quelque peu perturbés. La première a été décalée au lendemain et deux jours ont dû être reportés. "Ce n’est jamais gagné quand on joue à l’extérieur. On a beaucoup souffert de la pluie".

Puis, quand le soleil et le bouche-à-oreille s’installent, le départ vers le Pays Imaginaire est imminent. "Peter Pan a toujours marqué. Beaucoup ont relu l’histoire à leurs enfants avant de venir". On a même vu certain.e.s petit.e.s Fée Clochette ou Capitaine Crochet sur les épaules de leurs parents ou poser avec les différents personnages. "Pas que, une dame déguisée avait bien la septantaine", confie Luc Petit.

Chaque rôle s’est rodé au fur et à mesure des séances, en adaptant le texte ou en ajoutant des éléments scénographiques.

Quand viennent les dernières séances, il est de tradition de glisser des blagues personnalisées dans le texte ou la mise en scène. Chaque Monsieur Mouche guidait cette fois le public avec un drapeau… où figurait la tête de Luc Petit, le metteur en scène. ©L.W.

Mis à part quelques soucis techniques (en même temps, 18 km de câbles !), rien à signaler. Quoique… Anecdote: "Quelqu’un s’est perdu dans le parc. On a cherché après lui jusque 3h du matin. Ça ne nous était jamais arrivé. En fait, le monsieur était reparti chez lui… à pied (rire)".

À vos idées pour l’an prochain

Nous avons entendu "La Belle et la Bête" ou "Alice au Pays des Merveilles". Deux hypothèses émises par des spectateurs dans le parc. "Le jeu, c’est aussi que les gens y réfléchissent".

Luc Petit a avoué avoir déjà plus ou moins une idée. "Il faut trouver une trame permettant d’intégrer les compagnies et les résidents de la Pommeraie. Mon rêve serait de doubler le nombre de figurants. Rechercher également des numéros en extérieur. Par exemple, celui avec les plongeurs, il n’y en a pas beaucoup dans le monde. Pourquoi pas aménager une autre configuration de logement, puisque le glamping a bien fonctionné".