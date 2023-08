Orroir, son histoire et celle de son église

Du neuf !

Aujourd’hui, grâce à l’aide de M. le chanoine Ludo Colin, archiviste à l’Évêché de Gand (pour la période antérieure à 1832), et à la "découverte" du Liber Memorialis de la paroisse d’Orroir (pour la période de 1832 à 1966, année du passage de l’Evêché de Gand à l’Evêché de Tournai) il est permis d’en savoir un peu plus, poursuit le conférencier: il est rare de trouver un relevé au jour le jour de la vie d’une commune. Le Liber Memorialis tenu par les curés successifs de la paroisse (avec plus ou moins de zèle) est d’autant plus précieux."

Philippe Duponcheel a donc compulsé et souvent traduit les témoignages (parfois en latin ou en flamand) contenus dans ce Liber Memorialis. Il en a tiré un travail de plus de quatre cents pages (non publié à ce jour) dont il livrera un aperçu succinct, illustré par un montage PowerPoint, ce vendredi 1er septembre à 20 heures en l’église Saint-Brice d’Orroir.

Une occasion unique qu’il ne faudra pas rater puisque cette conférence ne sera donnée qu’une seule fois.