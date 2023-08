Goûter au jardin, un moment de partage

Le projet lancé en 2008, vise à permettre à un maximum de Mouscronnois de cultiver leurs propres légumes, de valoriser des espaces inutilisés et de développer un peu de nature en ville. Le réseau compte actuellement 36 jardins dans l’entité.

Ce 20 août, 17 potagers collectifs ont ouvert leurs portes au public. Culture traditionnelle, en carrés, permaculture, découverte des plantes, des légumes, conseils des jardiniers, ou encore dégustations de produits du jardin attendaient les visiteurs.

Parmi les adresses du jour, le potager du Coucou, situé dans la rue du même nom, à Herseaux Ballons, a participé pour la première fois à l’événement.

Cet espace situé en bordure de la frontière avec Wattrelos est depuis octobre composé de sept parcelles cultivées par des habitants du quartier: Chloé, Kévin, Jérôme, Ali, Mickaël, Nadine et Delphine qui fait office de référente pour le site.

"Nous sommes en majorité des néo-jardiniers. On s’entraide, on échange nos astuces et connaissances", raconte la jeune maman de quatre enfants qui, en quelques mois, a eu l’occasion d’expérimenter ses talents de jardinière. "J’ai planté de la phacélie, une plante utile qui fait partie des fertilisants indispensables. À côté des fraises, il y a de la bourrache, un engrais qui éloigne les limaces et les escargots. J’ai aussi semé des melons petits gris de Rennes: j’ai choisi cette variété qui est adaptée à nos climats ; il y a aussi des topinambours et de la guimauve."

Le lieu accueillait le public en proposant des activités ludiques et de savoureuses dégustations.

L’initiative – qui a pour objectif une démarche collective visant à créer du lien, renouer avec la nature et préserver la convivialité et les échanges – a rencontré un sympathique succès.

Lors de cette journée, la découverte des potagers urbains biologiques a révélé au public tous leurs bienfaits et agréments.