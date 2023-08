Concert de la fanfare Al Fanfardjâti à Mouscron: la musique comme arme de résistance

Formés dans les villes, villages et camps de réfugiés

Si ce nom d’"Al Fanfardjâti – Enfants Phares en Palestine" ne vous est pas inconnu, c’est que la création d’une fanfare de jeunes en Palestine - avec l’appui du collectif Jawla Palestina, une fanfare de 100 musiciens et choristes de Wallonie picarde- était le projet soutenu par les 24 Heures de Mouscron en 2018.

Grâce à l’argent récolté lors de ce week-end solidaire, et à l’action de différents partenaires (parmi lesquels les Tournaisiens de Casa Palabre ou l’agence Wallonie Bruxelles International), cette chorale a vu le jour. Elle est désormais forte d’une centaine de jeunes musicien(nes) formés au travers de diverses écoles de musique dans les villes, villages et camps de réfugiés. Un projet novateur – la forme "fanfare" n’existant pas comme telle en Palestine – qui s’inscrit dans une démarche de protection et d’émancipation de la jeunesse, d’accès à la culture musicale pour les enfants des zones occupées, et de professionnalisation du secteur culturel.

Si le concert de ce mardi soir est gratuit, le chapeau sera de mise à la fin du spectacle, au profit des professeurs de musique de ces écoles.

2l’Aut’Côté, rue Saint-Pierre, 10 à Mouscron.