Mathieu Noël, son directeur artistique, ressent le théâtre non pas comme un "cultureux clanique", mais comme un humble passionné en permanente éducation via son âme de spectateur. Sa réussite professionnelle est ailleurs; il est donc libre de tous diktats théâtraux à la mode: il avance, sans influence corporatiste, au gré de son intelligence teintée d'empirisme populaire et d'analyse textuelle en perpétuelle connexion avec le public.

Osmose dense et populaire

L'osmose entre planches et public est d'autant plus intense que le festival propose de grands textes. Programmer "Les Bonnes" de Genet en ouverture, enchaîner avec, notamment, "Acting" de Durringer, "La chute" de Camus, "Le discours sur la servitude volontaire" de la Boétie ou encore "Champ de Bataille" de Colin pouvait être un risque… Un défi pleinement réussi, parce que le public est respecté: les comédiens et metteurs en scène ont pu relever le défi de la densité et de la clarté, à l'image de Dominique Serron de l' Infini Théâtre. Insatiable puisatière de sens, elle a livré une mise en scène des "Bonnes" tout en relief, claire et brillante, réussissant à la fois à respecter les didascalies (notes de l'auteur) et à s'en éloigner pour mieux les rendre évidentes. Elle a livré un des tout grands moments des 23 ans de "Théâtre au Vert".

La suite

L'aventure artistique se poursuit ce dimanche. Quatre rendez-vous sont encore prévus cet après-midi: "C'est pas cousu d'avance" (15h) mis en scène par Julie Maréchal, le "Grand cabaret clandestin" (16h), "Ce soir, on s'fait l'amal" (18h) avec Natacha Amal et "Perfect day" (20h) de Geneviève Damas.