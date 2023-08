Juste avant la rentrée, la ducasse des Cinq-Chemins à Comines !

Un programme bien botté !

Plusieurs activités sont qualifiées avec le mot "botte". Historiquement, cette fête de quartier portait en effet le nom de ducasse de la botte.

Le vendredi 25 après-midi, les enfants pourront participer à un atelier de bricolage pour fleurir les vélos qui feront partie du cortège folklorique (dès 19h). Et lors de l’ouverture des festivités par les personnalités de la Ville, les enfants seront récompensés pour les plus beaux vélos fleuris. Les autorités communales participent en outre au jeu de la botte, qui consiste à jeter des bottes numérotées dans une plus grande botte. Ensuite, les amateurs de musique vont se défier lors du blind test de Laurent Alleman (inscriptions des équipes: 0476 63 22 14).

Le samedi 26 sera jour de braderie dans tout le quartier, mais pas uniquement. Les animations enfants commenceront dès 15h30 avec un sculpteur de ballons suivi d’un spectacle de magie à 17h et d’une soirée kids dès 18h pour les enfants, avec des animatrices "dansantes". Dès 20h30, l’excellent groupe musical de cover Gad’80 revisitera avec ses sept musiciens les succès de cette décennie. Le dimanche matin sera très sportif: marche, jogging et apéro. Le chanteur François se produira avant et après le repas (jambon braisé ou barbecue). L’après-midi sera très ludique avec le concours de pétanque, le loto des Cinq Chemins et les jeux traditionnels pour enfants et adultes. Pour clôturer le dimanche, les bottes seront de retour. "D’abord avec le jet des bottes. Celles-ci sont confectionnées par les stagiaires de la régie de quartier de Comines. C’est un beau travail fait chaque année, ajoute Julien Tordeur. À 19h a lieu le brûlage de bottes si la météo est clémente. L’an dernier, nous n’avons pas pu le faire: le temps était trop sec" Le quatrième jour se passe entièrement au home Paul Demade avec la messe pour les défunts du quartier (13h30) suivi du jeu du Trou madame.

cinqchemins@gmail.com ou Facebook: ducasse des 5 chemins