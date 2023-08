Saint-Amand-les-Eaux/Tournai: dans les pas de Louise de Bettignies,une héroïne de la Grande guerre

Devant le café "du Canon d’Or" où la Nordiste est repérée par un soldat allemand alors qu’elle avale une bague contenant un message destiné aux Anglais, Louise de Bettignies termine sa vie de femme libre.

Elle est emprisonnée à Saint-Gilles, puis jugée en Allemagne où sa peine de mort est commuée en peine de travaux à perpétuité. "Le Pape, le Roi d’Espagne et plusieurs familles de la noblesse allemande sont intervenus, à l’époque, pour empêcher l’exécution de Louise de Bettignies, connue sous le nom de code d’Alice Dubois lors de la Première Guerre mondiale", détaille Arno Delgrange, guide au centre Louise de Bettignies de Saint-Amand-les-Eaux.

Dans sa maison natale, la plaque commémorative a disparu… mais a été remplacée par une immense fresque sur le pignon de l’habitation. La municipalité française a racheté le bâtiment en 2004, a attendu que les locataires s’en aillent pour entamer de gros travaux et le transformer. "Aujourd’hui, il y a une partie musée dédiée à cette héroïne de la Guerre 14-18 mais aussi un centre de recherche pour l’émancipation des femmes et de la cause féminine ", avoue Catherine Hayez, la Madame patrimoine de Sasint-Amand-les-Eaux.

"Un corps d’armée à elle seule"

L’institution a été inaugurée en décembre 2022. Elle permet aux visiteurs de marcher sur les traces de Louise de Bettignies, grande dame de la résistance qui "valait un corps d’armée à elle seule", selon un gradé allemand. "Sa famille ne veut pas entendre parler du mot espionne et préfère le terme d’agent de renseignements. Reste qu’Alice Dubois était à la tête d’un réseau reconnu et très efficace."

Louise De Bettignies a reçu de nombreuses récompenses de guerre en France et à l’étranger. Souvent à titre posthume. Sa fin de vie, elle la passe en captivité. La Nordiste est emprisonnée en Allemagne où elle incite ses compagnes d’infortune à tenir tête à l’ennemi. Placée à l’isolement, elle s’affaiblit de jour en jour et décède le 27 septembre 1918, 46 jours avant l’Armistice.

Le centre de Saint-Amand-les-Eaux est un hommage de taille à cette figure de l’histoire du XXe siècle, étroitement liée à l’histoire tournaisienne également. Un monument à la gloire de Louise de Bettignies est visible sur le boulevard Carnot, à Lille. Chez nous, une stèle rappelle l’épisode de son arrestation devant le Canon d’Or (à hauteur de la chaussée de Courtrai).