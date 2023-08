Maulde : Gérard et Marie-Agnès, les rois des cornichons (vidéo)

Plus que simplement les mettre en bocaux, Gérard cultive également ses cornichons lui-même, sans pesticides, sans durcisseur, dans son champs, sur un ligne de 130 mètres. "J’ai plusieurs variétés de cornichons, les Petits verts de Paris, mais d’autres aussi. Je les mélange tous dans les bocaux ", indique Gérard qui se lève désormais un matin sur deux à l’aube pour cueillir ses cornichons.

Le roi des cornichons, jamais sans sa reine

C’est seulement depuis le début de l’été que les cornichons mauldois sont commercialisés, et cela n’aurait pas été possible sans le soutien et le coup de main de Marie-Agnès, l’épouse du désormais spécialiste de ces petits concombres. "Je les découpe à la main quand ils sont trop gros, et parfois nous invitons nos amis à venir nous aider lors d’une soirée pendant laquelle je les remercie en leur préparant un repas, explique Marie-Agnès. Je m’occupe aussi de la commercialisation, j’ai fait appel à quelques connaissances pour vendre nos premiers pots. Très vite, l’engouement s’est fait sentir. Je n’ai même pas pu terminer ma liste de contacts! Nous n’avions déjà plus de stock. Je remercie vraiment toutes ces personnes qui nous ont fait confiance."

Marie-Agnès n’a d’ailleurs pas eu besoin de faire beaucoup de marchés cet été pour se faire connaître. Elle n’était présente qu’à un seul, celui d’Herquegies.

Un succès qui les dépasse

Cet engouement autour de ces cornichons, le couple ne l’attendait pas. "Quand Gérard m’a dit qu’il voulait se lancer dans les cornichons, je n’étais pas très enthousiaste dans un premier temps, mais je savais que nous allions vendre notre production, mais je ne pensais vraiment pas qu’il serait victime de son succès", s’étonne encore Marie-Agnès.

Et, parce que les cornichons ne suffisaient pas à Gérard, ce dernier s’est également lancé dans la betterave rouge. "C’est à peu près la même recette, s’amuse-t-il à garder secret ses dosages. Cette fois, je les ai préparées de 14 façons différentes avant de trouver la bonne préparation. "

La vente des bocaux de betteraves rouges vient à peine de commencer, mais le couple espère qu’ils rencontreront le même succès que ses cornichons.

