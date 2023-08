Un exercice assez nouveau pour ces artistes qui ont toujours réalisé leurs prestations en solo ou en duo. "Nous avons formé le groupe après un repas que j’avais organisé pour financer mon album, à la Boule du Centre à Gaurain, raconte Ismaël. Les trois chantaient chacun leur tour pendant la soirée, et moi aussi. Après cette rencontre, je leur ai proposé de former un quatuor. Nous avions eu un coup de foudre artistique et amical!" Depuis, le groupe répète tous les lundis à la Boule du Centre.

Quatre voix, quatre univers

Chacun évoluant jusqu’alors dans son propre domaine musical, les quatre artistes ont dû composé avec les différences mais surtout les forces des uns et des autres pour proposer des prestations qualitatives. "Ismaël et Xavier chantent plus de la variété française, Dimitri est un ténor, et moi j’affectionne particulièrement le pop-rock, explique Kylian. On puise donc dans l’univers de chacun. C’est pourquoi on retrouve dans notre répertoire aussi bien Mike Brand qu’Amir, ou Luis Mariano que Queen. Bien qu’on arrive toujours à se surprendre sur nos capacités, chacun, avec sa tonalité propre, sait quelle place il a à prendre dans un morceau. Maintenant qu’on se connaît bien, on arrive à trouver rapidement l’agencement idéal de nos voix pour donner la meilleure version possible."

Une amitié au-delà de la scène

Les quatre chanteurs, en plus d’avoir trouvé leurs alter égos musicaux, ont lié une véritable amitié. "Le nom de notre groupe est très bien choisi, encore plus aujourd’hui. Un lien fraternel s’est vraiment tissé entre nous. On ne fait plus un jour sans s’appeler!", s’amuse Kylian, qui n’a pourtant que la moitié de l’âge de Xavier, le doyen de la bande.

Cet esprit convivial, les Singing Brothers le transmettent aussi sur scène. "On aime proposer un show très travaillé, très carré, mais on sait aussi beaucoup s’amuser. Parfois entre les chansons, on se taquine, on rigole, on blague. On le fait pour le public, mais aussi pour nous, cela permet de faire redescendre la pression. Nous avons envie de montrer aux gens qu’on ne se prend pas trop au sérieux, malgré le costume noir et la chemise blanche", sourit Dimitri.

Les quatre Brothers se sont produits mardi dernier à Maulde, et retourneront sur scène ce samedi après-midi, sous le chapiteau de Gaurain.

"Nous tenons également à offrir certaines prestations pour des associations, des œuvres caritatives, comme nous l’avons déjà fait pour Noël in the Box par exemple. Le 2 septembre, nous reprendront du service pour la Fête à la Vie à Templeuve", annoncent le quatuor.