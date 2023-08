Les séjours linguistiques à l’étranger sont toujours plébiscités par les jeunes de Wallonie picarde : "l’expérience nous fait grandir"

©

Quelques mois après la fin de son expérience au pays de l’Oncle Sam et son retour en Belgique, Emma garde des souvenirs impérissables de ce séjour linguistique à plusieurs milliers de kilomètres du clocher de Pottes. "Si j’avais le choix de repartir, je repartirai, dix fois ", explique la jeune femme de 19 ans. "C’est une expérience extraordinaire qui nous fait grandir. Mais à tous les jeunes qui s’apprêtent à partir, nous pouvons les mettre en garde. Moralement, quitter sa famille pendant près d’un an, ce n’est pas facile. La charge mentale est importante lorsque vous arrivez dans un pays étranger où les gens parlent une langue qui n’est pas la vôtre et où vous devez vous débrouiller seuls. Les programmes d’échange vous briefent, mais sans doute pas suffisamment pour un retour à la réalité brutale."

Emma a eu beau se préparer depuis douze mois, son départ s’est concrétisé en quelques jours à peine, après plusieurs semaines de veille. "J’étais fébrile car je ne savais pas qui allait m’accueillir ni quand je partirai. Ensuite, tout s’est passé très vite. "

"Le voyage m’a fait grandir"

Ce n’est qu’une fois le pied sur le sol américain que la jeune Pottoise prend conscience du défi qui se dresse devant elle. "On peut parfois être appelé la veille pour un départ le lendemain. Tout va très vite et c’est déstabilisant. Mais quand on n’y est, on ne peut plus reculer. "

Comme d’autres étudiants, Emma a été confrontée à quelques couacs avec sa famille d’accueil. "Ce sont des choses qui arrivent. Ce que je retiens, ce sont les rencontres avec les jeunes de l’école dans laquelle j’ai étudié, les voisins, les proches. J’ai encore quelques contacts réguliers avec des Américains que j’ai côtoyé. Même si un océan nous sépare, on se donne toujours des nouvelles." À 19 ans, la jeune Pottoise s’oriente désormais vers des études d’architecte d’intérieur, à Tournai. Elle assure que son séjour à l’étranger lui a permis de grandir vite et de grandir bien. "J’ai pris en maturité en apprenant à me débrouiller toute seule, à ne pas céder à la panique dans les situations délicates comme le jour où j’ai loupé un vol. Voyager seul, c’est s’ouvrir l’esprit, aller vers les autres et saisir l’importance de certaines relations. J’ai compris loin d’elle que ma famille était très importante à mes yeux ", conclut Emma.