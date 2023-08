Foire aux artisans à Hoves : le bonheur du "fait maison", du façonné, de l’authentique !

Depuis 1984, nous poursuivons le même but: sensibiliser le grand public au monde de la créativité et permettre le contact direct immédiat et chaleureux avec l’autre qu’il soit acteur ou spectateur" expliquent Bernard Langhendries et ses"Amis du 6 décembre". "Ces contacts privilégiés, tissés au fil du temps, donnent à ces journées un goût et une saveur si particuliers qu’on se plaît à les retrouver d’année en année".