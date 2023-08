Vu du ciel : Le canal de l’Espierre au rythme des écluses (vidéos-photos)

Ils font souvent escale au ponton de Leers-Nord, où ils profitent des chemins de balade, mais aussi de la Maison du Canal ou encore des activités organisées à Canal Plage en période estivale. Ils ont aussi l’avantage de pouvoir bénéficier de l’eau et de l’électricité mises gratuitement à disposition par la Commune d’Estaimpuis.

Wijnie et Dolf, originaires d’Oudenaarde viennent d’y passer une journée et une nuit avec leurs petits-enfants. "C’est une tradition, sourit Wijnie. Chaque année, on sort le bateau et on vient jusqu’ici, puis on fait demi-tour on rentre. Ce qui est appréciable sur le canal de l’Espierre, c’est qu’il est peu fréquenté, et réservé aux bateaux de plaisance… alors que sur l’Escaut, on doit cohabiter avec les péniches et la navigation marchande. En plus, l’environnement est très agréable, bucolique et reposant… c’est tout ce qu’on aime. C’est dépaysant !"

La veille, à la sortie de l’Escaut, à hauteur d’Hérinnes, le couple et leurs petits-enfants ont pu compter sur la présence de Caroline Cappon pour franchir les trois écluses et les 3 ponts-levis. Ils ont également bénéficié de ses services pour leur voyage retour. "Nous sommes une équipe de cinq éclusiers mobiles, précise la responsable Caroline Cappon. Nous accompagnons les plaisanciers, dont certains nous avertissent au préalable de leur passage, dès leur entrée sur le canal de l’Espierre, jusqu’à la fin. Le temps de parcours est environ d’1 h 30, en fonction de l’aisance dans la navigation."

Pour la famille d’Oudenaarde, le périple sur les eaux du canal de l’Espierre débute à la halte de Leers-Nord. À quelques pas de là, l’éclusière ouvre le local technique pour actionner le dispositif de l’écluse. "Il s’agit d’une écluse de 38 mètres de long, soit la longueur maximale des bateaux autorisés sur le canal, précise Caroline Cappon. Il y a une différence de niveau d’eau d’1,7 mètres de part et d’autre de l’écluse, et c’est grâce à un système de vantelles – des caches qui s’ouvrent et se ferment – dans les portes qui fait office de vanne pour contrôler le passage de l’eau et équilibrer les niveaux." En une dizaine de minutes, l’affaire est rondement menée. Et alors que le bateau s’éloigne, l’éclusière remonte dans sa voiture pour assurer le passage du prochain pont-levis, à Saint-Léger. "C’est chouette de suivre les bateaux tout au long du canal, et comme ici avec la famille d’Oudenaarde, on la revoit chaque année, et donc une certaine relation se crée ; on prend des nouvelles des uns et des autres et on voit aussi les petits-enfants grandir… Cette proximité avec les gens, on ne la retrouve pas dans les plus grandes écluses, comme à Kain ou à Péronnes où j’ai également travaillé, parce que la plupart des bateliers qui y passent sont en plein travail, et donc ils sont plus pressés et nous avons moins de contact avec eux…"

Le travail de l’éclusier ne se limite pas à la prise en charge des bateaux. "Nous nous occupons de tout l’entretien des abords du canal, des ponts et des écluses, signale Caroline Cappon. Cela peut être du nettoyage, du débroussaillage, de la remise en peinture… Ainsi actuellement, nous retirons tous les tuteurs qui ont été placés autour des arbres plantés il y a quelques années. C’est très diversifié, et c’est ce qui me plaît aussi !"