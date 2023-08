Après "Babysses", un spectacle destiné aux spectateurs de… 4 à 18 mois, le festival a enchaîné avec "Much too Much" de la Compagnie des Mutants. Musical, dansant et tendrement "barré", le rendez-vous s’est terminé par une invitation à partager la scène: jeunes spectateurs et parents ont ainsi pu franchir le 4e mur pour partager un moment scénique avec les trois comédiens. Gageons que ce moment devienne "initial" pour d’éventuels futurs saltimbanques !

Les moliéresques baladins

En soirée, "Théâtre au Vert"a retrouvé l’esprit moliériesque si cher aux "Baladins du Miroir". Au gré de boniments, de chansons, d’air d’accordéons, les comédiens ont littéralement enchanté le public. Fidèle à son immense talent, Geneviève Knoops a envoûté les spectateurs telle une Esméralda hugolienne ou telle la danseuse de "Sur la Place" de Brel."Formule C", une idée originale de Mathieu Noël, le directeur artistique du festival, a ainsi rassemblé trois moments circasso-théâtraux indépendants entrecoupés par les intermèdes ludiques des Baladins.

La suite

Ce jeudi 17 août après-midi, à 15h, se tiendra un nouveau rendez-vous "Jeune public" avec "Monsieur Phône et les sardines".

Ce jeudi encore, mais au soir (c’est complet !), l’ Infini théâtre présentera les "Bonnes" de Jean Genet, une dramaturgie majeure du 20e siècle aux multiples mises en abyme et résonances sur la noirceur de l’âme humaine que Dominique Serron aura à cœur de rendre accessible aux non-initiés.

Une fresque

De vendredi à dimanche soir, un collier théâtral scintillera autour de la Grange du Château, du grand chapiteau des Baladins, du "Guinguet" et de la Cense du Noir Jambon et de la Guinguette de la plaine des Sports. D’autres grands textes seront au rendez-vous: la "Chute" de Camus, le "Discours sur la servitude volontaire" de la Boétie, "Acting" de Xavier Durringer, "Les garçons et Guillaume, à table !" de Guillaume Gallienne… Parallèlement au théâtre, l’agora des jeunes"et l’artiste Pablo Gonzales alias"Sozione" peignent une fresque géante sur le pignon de l’école communale.