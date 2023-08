Comines : un homme a abusé sexuellement de trois mineurs

Le prévenu reconnaît avoir pratiqué des fellations sur les jeunes victimes, et conteste avoir exécuté des pénétrations digitales.

On apprend par les avocates des parties civiles et par le rapport d’expertise lu par le procureur du roi, qu’Aymeric avait progressivement instauré des relations de confiance avec les jeunes garçons. "Il installe une atmosphère amicale, protectrice, puis on arrive là où il veut en venir: au sexe ! Il appelle ces enfants le matin et le soir, les invite à dormir chez lui, parfois dans son lit, leur donne des cadeaux et les menace de les reprendre si les garçons ne font pas ce qu’il leur demande", a décrit le procureur du roi. Il finit par adresser au prévenu: "vous êtes pervers et fourbe, Monsieur. "

Deux des victimes ont tenté de se suicider

Brandon et Kevin sont frères, suite aux disputes récurrentes à la maison entre leurs parents, ces garçons se sont réfugiés chez Aymeric, qui n’est d’autre que le frère jumeau de leur beau-père. Brandon, plus âgé, a décidé de porter plainte quand il a vu son petit frère revenir chez eux avec un nouveau smartphone. "Brandon aussi avait reçu des cadeaux, et il savait ce que cela voulait dire, explique son avocate. Il a voulu protéger Kevin. " Leur mère, présente à l’audience, a indiqué au président du tribunal que son plus jeune fils avait réalisé une grave tentative de suicide très récemment, ce qui l’a amené à l’hospitalisation.

Dylan, lui aussi, s’est automutilé à plusieurs reprises. "Au début il refusait les propositions d’Aymeric, mais s’est rapidement retrouvé contraint d’accepter les actes sexuels, de peur que l’homme se mette en colère", ajoute l’avocate de Dylan.

Des sommes allant à 5 000 à 10 500 euros ont été réclamées pour les victimes.

Une peine de sept ans est requise

Considérant que les jeunes n’ont pas forcé leurs déclarations et qu’elles semblent en deçà de la vérité, le procureur du roi estime qu’il faille déclarer l’ensemble des préventions établies. Il requiert sept ans de prison à l’encontre du prévenu, ainsi qu’une interdiction de contact avec les victimes connues.

L’avocat de la défense rappelle qu’il n’y a pas d’élément objectif pour établir les pénétrations digitales et que la fellation n’est considérée comme viol seulement depuis 2022.

"Mon client a également été victime de faits similaires dans sa jeunesse. Je ne peux croire qu’il n’y ait pas de rapport entre son passé et les faits qui lui sont reprochés. C’est pourquoi je demande une peine la moins sévère possible avec des conditions dont un suivi approfondi concernant son histoire personnelle pour comprendre que ce type de rapport avec des mineurs n’est pas autorisé", plaide l’avocat du prévenu.

Le jugement interviendra le 31 août.