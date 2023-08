Obigies festival : environ 9000 personnes ont dansé sous le chapiteau

Un carton pour la soirée année 80-90

Alors que les vendredi, samedi et dimanche tournaient autour de 1500-2000 entrées par jour, la soirée du lundi, veille de 15 août, a, quant à elle, réellement cartonné. "On était entre 4000 et 5000 entrées, estime Olivier Ringoet, secrétaire de l’ASBL. Le concept années 80-90 fonctionne toujours bien. De plus, je pense que d’avoir accentué notre communication sur les réseaux sociaux nous a donné une plus grande visibilité. Nous avons vendu énormément de préventes pour la soirée du lundi, encore le jour-même. On en vendait environ cent par heure! C’est un choix qu’on a fait de les laisser en préventes, moins cher, jusqu’à la dernière minute. On préférait perdre quelques euros mais remplir le site."

Au niveau des consommations, le public s’est montré plus raisonnable, peut-être en raison des contrôles annoncés. "On remarque qu’il dépense moins qu’il y a quelques années. Le bar a très bien fonctionné ce lundi, mais avec le nombre de personnes présentes, il aurait pu encore mieux faire", reconnaît Olivier Ringoet.

De nombreux nouveaux jeunes bénévoles

Outre le groupe Seven qui a tenu toutes ses promesses, ce lundi soir, l’ASBL organisatrice était également très heureuse de l’enthousiasme des bénévoles. "On est super contents du nombre de bénévoles qui étaient présents, ils étaient une centaine, plus que d’habitude et heureusement! Il y avait également une très chouette ambiance au sein de l’équipe. Beaucoup jeunes bénévoles nous ont rejoint cette année. Je les ai vu travailler main dans la main avec d’autres qui sont là depuis les premières fêtes. Cette cohésion intergénérationnelle faisait vraiment chaud au cœur, s’émeut le secrétaire, également responsable bar. C es jeunes m’ont d’ailleurs dit qu’ils reviendraient nous aider l’an prochain."

Quant à la journée du 15 août, le repas villageois fut rapidement complet, et les emplacements pour la brocante pris d’assaut.

Les membres organisateurs se réuniront fin septembre pour un bilan plus poussé de leur festival 2023, afin de préparer déjà celui de 2024.