"On a autorisé l’accès aux machines une heure plus tôt le samedi, car les gens souhaitaient déjà récupérer leur bracelet. Cela permettait de faire profiter ceux qui parfois venaient de loin, de Flandre ou de France. Autant les deux précédentes années, j’avais l’impression que les Tournaisiens découvraient l’événement de leur ville, que pour cette troisième édition, les participants ont fait plus de route", indique Cédric Monnoye, organisateur.

Il y a principalement des familles, des amateurs et amatrices (les femmes sont davantage à jouer), ainsi que des mordus. Le choix de l’univers est large pour se défier: légendes du rock, super-héros, dessins animés, séries ou films populaires,… "Ce qui est intéressant, c’est ce mélange entre architecture patrimoniale et flippers. C’est chouette également que les cafés nous suivent. Ce sont les seuls à nous appeler pour être sûr que la machine arrive bien à destination. C’est assez comique".

La machine particulière cette année était consacrée au dessin animé Scooby-Doo. ©L.W.

Le record de participants n’est pas l’objectif

La météo était favorable ce week-end. "Il ne faisait pas trop chaud comme l’an dernier. D’un autre côté, les températures ne permettaient pas non plus de se retrouver autour de la piscine. mais plutôt autour d’une machine".

4000 personnes le samedi, un peu plus le dimanche, soit environ 10 000 flippés comptabilisés. Un chiffre qui avoisine celui de la précédente édition. "L’objectif n’est pas de faire des records. Cela serait d’ailleurs contre-productif pour nous, puisque trop de monde veut dire des files allongées. Par contre, selon nos statistiques: 1000-1500 parties ont été réalisées par machine sur deux jours. Au total, on tourne plus ou moins à 100 000 parties".

Les familles principalement ont joué sur les machines. ©L.W.

Recentrer sur le flipper

Il y a trois ans, lorsque l’événement a été proposé en exclusivité à Tournai, l’idée était de pouvoir installer le QG sur la grand-place. "On avait imaginé utiliser la Halle-aux-Draps avec des compétitions et des animations musicales. Malheureusement, à peine la convention signée, le bâtiment devait fermer pour travaux. On s’est donc tourné vers le parc Georges Brassens pour prolonger la soirée avec des foodtrucks et concerts gratuits. Après les deux premiers"Ça flippe", on s’est rendu compte que c’étaient deux événements totalement différents avec un public étranger aux flippers. Ce n’était pas l’enjeu".

Une vingtaine de bénévoles a assuré la sécurité des flippers. ©L.W.

Pour recentrer la soirée sur les machines et jeux d’arcade, deux lieux – l’ancien Tam-Tam et les Arcades – sont restés ouverts jusque 1h du matin. "Cela a bien fonctionné pour une première fois", confie Cédric Monnoye.

"On est encore en phase de progression. Il ne faut pas que cela s’essouffle pour amener des nouveautés. La volonté est de continuer en étant aussi tributaire des décisions de la ville".