Incendie violent dans une entreprise de traitement des déchets à Renaix

"Les pompiers passeront certainement encore quelques heures à éteindre le feu pour le maîtriser", précise Dutranoit. La ville a annoncé via les réseaux sociaux que les résidents locaux devaient garder leurs portes et fenêtres fermées. Le bourgmestre faisant fonction recommande également qu’elles restent fermées pendant un certain temps. "Il y avait beaucoup de dégagement de fumée, mais elle n’est normalement pas toxique", ajoute Patrice Dutranoit. Il appelle également les gens à ne pas venir dans la zone industrielle.

Il n’y avait personne sur le site de l’entreprise de traitement des déchets, il n’y a donc normalement pas de victimes, précise Patrice Dutranoit. En revanche,"les dégâts matériels seront élevés ", annonce-t-il.