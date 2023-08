"Le chantier débutera effectivement le lundi 21 août et modifiera les conditions habituelles de circulation dans les deux sens. Les bretelles de l’échangeur de Frasnes-lez-Anvaing seront traitées en priorité avant la rentrée scolaire", indique la Sofico.

Le chantier portera sur l’E429/A8, depuis l’échangeur n°31 Frasnes-lez-Anvaing jusqu’à l’échangeur de Tournai (E429/A8-E42/A16-E42/A8) en direction de la France.

"Il visera à réhabiliter l’autoroute sur l’ensemble de sa largeur, autrement dit bande d’arrêt d’urgence, voies de droite et de gauche, sur environ 14 km. Le béton sera mis à nu et réparé localement. Un anti-fissure sera appliqué sur toute la surface. Deux couches de revêtement hydrocarbonés seront posées à la place d’une, améliorant ainsi le confort des usagers", ajoute la Sofico.

En direction de Tournai, les bretelles de sortie et d’accès de l’échangeur n° 31 Frasnes-lez-Anvaing seront également traitées.

Modifications de la circulation

Le chantier entraînera des modifications des conditions de circulation. Ainsi, à partir du lundi 21 août et jusqu’à la fin du mois de novembre, sur l’E429/A8, entre l’échangeur n°31 Frasnes-lez-Anvaing et l’échangeur de Tournai, une voie sera maintenue par sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

En direction de la France, les usagers circuleront sur la voie de gauche du côté accueillant habituellement la circulation vers Bruxelles et vers la capitale, les usagers circuleront sur la voie de droite.

En direction de Tournai, l’échangeur n°31 Frasnes-lez-Anvaing sera traité du lundi 21 août jusqu’au dimanche 27 août. Il sera donc impossible, dans ce sens, d’emprunter les bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur (déviation pour la sortie via l’échangeur précédent et pour l’accès via les N529 et N48). L’échangeur sera libéré pour la rentrée scolaire.

Ce mercredi 16 août, en direction de Bruxelles, dans le cadre de l’aménagement des passages de police, une voie sera soustraite à hauteur du début et de la fin de la zone de chantier.

La signalisation sera progressivement mise en place à partir de ce jeudi 17 août jusqu’au lundi 21 août.

Ce chantier représente un budget de près de 5,2 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la société Eurovia Belgium qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.