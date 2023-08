Valentine, psychologue à Pecq, a aménagé son nouveau cabinet dans une tiny house (vidéo et photos)

Ce rêve devenu réalité, Valentine Van Ryckeghem le caressait depuis deux ans. Psychologue à Tournai depuis 7 ans, la jeune indépendante de 34 ans a décidé de franchir le pas, voici quelques mois, en faisant construire une tiny house. Un sacré chamboulement dans sa carrière, après avoir exercé dans un cabinet de la chaussée de Lille au cachet quelque peu impersonnel et dépourvu de fenêtre.

Le contraste est saisissant avec sa charmante tiny house, qui a élu domicile dans un écrin de verdure de la rue Albert Mille à Pecq.

Un environnement cosy, rassurant et discret

Valentine a fait le grand saut cet été, après avoir exercé durant 7 ans dans un cabinet traditionnel à Tournai. ©EdA

C’est dans ce cadre apaisant ouvert sur la nature et décoré avec goût que Valentine Van Ryckeghem reçoit, depuis la mi-juillet, ses patients en consultation. "Je ressentais ce besoin d’être davantage connectée à l’environnement, au soleil, à la lumière naturelle…Je recherchais aussi le calme et une certaine intimité, ce qui n’était possible dans mon ancien cabinet où la salle d’attente était partagée avec d’autres indépendants", confie la psychologue et sexologue, diplômée de l’UCLouvain.

Le déclic est arrivé un peu par hasard, suite à la lecture d’un article dans un magazine abordant l’habitat léger. "On en parlait comme d’une alternative crédible au placement des personnes âgées en maison de repos. Cela m’a mis la puce à l’oreille pour développer ce projet de cabinet au sein d’une micro-maison."

Pour autant, le pari était loin d’être gagné d’avance pour la citoyenne du Mont-de-l’Enclus, qui devait trouver une entreprise spécialisée, un terrain à louer et surtout une commune qui accepte d’accueillir son projet. On connaît les réticences persistantes de certains mandataires à l’égard des yourtes, roulottes et autres tiny houses.

Le tinu house de 16 mètres carrés a été construite par un entrepreneur local. ©EdA

"J’ai eu l’opportunité de m’installer à Warchin (Tournai) mais l’ampleur des travaux à réaliser sur la parcelle m’a refroidie. Puis, une rencontre avec le bourgmestre de Pecq a été déterminante car il m’a aidée à dénicher un espace verdoyant adapté à mes aspirations, et ne nécessitant pas d’aménagement particulier", explique Valentine Van Ryckeghem, qui a obtenu le permis d’urbanisme le mois dernier.

Soucieuse de favoriser le tissu entrepreneurial local, la psychologue a confié la construction de son atypique lieu de consultations à l’Hérinnois Dominique Duhayon, de la société Seretiny Construct. Un peu moins de six mois se sont écoulés entre la commande et la sortie d’atelier de la structure.

Le mobilier a été choisi avec soin et confère à la salle de consultations un côté très chaleureux. ©EdA

D’une superficie de 16 m2, la tiny house en ossature bois de Valentine a été spécialement adaptée à sa pratique professionnelle. L’espace intérieur est équipé d’une toilette sèche, d’un coin cuisine et d’un cabinet offrant une bulle de bien-être et de déconnexion aux personnes auxquelles la psychologue-sexologue prête une oreille attentive.

Son approche se veut centrée sur les solutions qui leur permettront de trouver les ressources nécessaires à leur épanouissement (personnel, professionnel ou amoureux).

" En aménageant les lieux, je tenais à créer une ambiance cosy, en privilégiant notamment des matériaux proches de la nature (mobilier en bois). C’est essentiel que les patients qui cherchent à surmonter leurs difficultés psychiques, relationnelles… se sentent bien et puissent parler librement.

On vit dans une société hyperconnectée marquée par une pression constante, où l’on en demande toujours plus aux gens. Si je peux apporter une plus grande sérénité aux patients que j’accompagne, le temps d’une heure, grâce à cet environnement en lien avec la nature, cela donne davantage de sens à mon travail. "

Des animaux comme (agréables) voisins

Ne soyez pas surpris de croiser sur le terrain des poules, un cochon ou un chien. ©EdA

Depuis le canapé où les citoyens évoquent leur mauvaise passe, la pièce baignée de lumière grâce à deux grandes baies vitrées est propice à l’apaisement des maux. En tournant la tête, on peut même apercevoir, de temps à autre, les animaux (poules, cochon…) de Valentine se balader dans l’enclos installé au fond du site.

"Les espaces vitrés ont été volontairement placés de façon ce qu’il n’y ait aucun vis-à-vis avec la rue. La discrétion est un élément important car les gens n’ont pas forcément envie qu’on les voit lorsqu’ils se rendent chez leur psychologue ou sexologue", souligne la professionnelle de la santé mentale, qui fourmille de projets, comme la réalisation d’une salle d’attente, d’une terrasse à l’arrière en vue d’y accueillir ses patients l’été ou encore la pose de panneaux solaires sur le toit de la tiny house.