Sur le chemin de l’insolite tournaisien côté rive gauche

Pour les visiter, le chemin emprunté peut lui aussi être un atout touristique. Car, aux coins des rues et ruelles pavées, Tournai révèle ses spécificités insolites. L’Office du Tourisme a d’ailleurs réalisé un circuit à ce sujet. Dix lieux, dix questions, tel un jeu de piste, à la découverte des secrets historiques. Inspiré par leur promenade, nous avons agrandi le parcours côté rive gauche de l’Escaut en ajoutant d’autres endroits qui méritent le détour, mais la liste n’est pas exhaustive !

Quoniam sacer est locus iste

Point de départ, l’Office du Tourisme où vous pouvez vous procurer gratuitement le plan de la ville. Après avoir contourné la partie gothique de la Cathédrale, c’est sous la "fausse porte" surplombée de la chapelle Saint-Vincent que l’on peut lire un quatrain en latin, traduit ici: "Toi le malpropre qui sens que ton ventre retient des vents, va-t’en loin d’ici, car ce lieu est sacré, celui dont l’estomac bouillonne, que presse le fétide Éole, qu’il ne se soulage pas ici car il ne se relèvera pas sans coups de bâton". C’était d’ailleurs l’objet du coup de cœur des guides dans notre édition du 5 juillet dernier.

Lisez: "Sordide, qui sentis ventrem contendere ventis, longius absiste, quoniam sacer est locus iste, cui stomachus turget, quem fetidus eolus urget, non hic se purget, qui non sine verbere surget". ©D.M.

Une Chapelle en son instance

Continuez par la place de l’évêché, remontez vers la grand-place jusqu’à l’église Saint-Quentin. Les premières fondations dateraient du XIIe siècle. Vers 1464, Pasquier Grenier, un riche Tournaisien fabricant de tapisseries, y a fait ajouter le déambulatoire ainsi que trois chapelles à l’arrière du chœur. L’édifice bombardé durant la Seconde guerre puis reconstruit conserve la chapelle funéraire du bourgeois inhumé en 1493. Un prix à son nom récompense aujourd’hui la restauration de bâtiments anciens de l’intra-muros.

Derrière le chœur, une chapelle est consacrée au riche tisserand, Pasquier Grenier. ©L.W.

L’empreinte d’un baryton

En sortant de l’église, tournez à gauche. Passez sous l’arcade pour arriver dans le square Delannay. Un monument commémoratif orné d’hélices rend hommage au Sergent Roger Delannay, le premier aviateur belge à avoir perdu la vie le 10 mai 1940. Suivez l’allée sinueuse pour rejoindre le Fort rouge et la statue de Martine.

Quelques mètres plus loin, au numéro 19 de la place de Lille, vous pouvez observer la plus petite maison de Tournai. Elle semble écrasée par l’église Sainte-Marguerite !

Dans la rue As Pois, une plaque rappelle le lieu de naissance de Jean Noté, baryton à l’Opéra de Paris, qui a marqué de son empreinte la ville puisqu’une rue, une école et la grande salle de la maison de la culture portent son nom, sa tombe se situe au Cimetière du sud et un géant est à son effigie.

Un côté artistique

Avant de partir en direction du musée des Beaux-Arts par l’Enclos Saint-Martin, deux éléments encore insolites: le peintre primitif flamand Rogier Van Der Weyden dit de le Pasture est né dans la rue Roc Saint-Nicaise. Une plaque face au musée d’Histoire militaire en atteste. Ensuite, au carrefour du Réduit des Sions et de la rue Massenet se trouve un bas-relief de l’artiste Georges Grard (créateur de la Naïade) représentant les Poriginelles, marionnettes à tringles typiquement tournaisiennes.

Lorsque vous êtes dos à la tortue (nom attribué au musée des Beaux-Arts par sa forme), tournez la tête vers la droite. Une dalle en pierre présente le plan de l’Abbaye Saint-Martin. Du quartier abbatial, il reste l’actuel Hôtel de Ville, la crypte et une partie de son cloître.

Michel Brisseau et la "petite sœur"

Descendez jusqu’en bas de la rue des Jésuites et arrêtez-vous à l’église Saint-Piat. À côté de l’entrée, une plaque commémorative rappelle l’avancée médicale de Michel Brisseau, médecin tournaisien du XVIIIe siècle.

À l’époque, celui-ci prouve que la cataracte de l’œil se localise au niveau du cristallin. Très peu lui accorde du crédit. Mais inspiré par ses recherches, un autre chirurgien français réalise la première opération près d’un demi-siècle plus tard. Justice lui est seulement rendue en 1921. Michel Brisseau est reconnu à titre posthume comme "bienfaiteur de l’humanité".

Le corps de la religieuse clarisse est conservé. Sa tête et ses mains ont été reconstituées. ©D.M.

À l’intérieur de l’église, le corps d’une religieuse clarisse, Mlle Verdegans-d’Autreppe, décédée au XVIIIe siècle, y repose depuis 2008, année de son transfert de la Cathédrale.

Pourquoi est-elle si particulière ? Alors qu’elle est enterrée dans le jardin des Clarisses, des soldats de la Révolution française profanent sa tombe et la décapitent. Son corps reste intact et ne pourrit pas. Le curé de l’époque décide de l’enfermer dans une chasse. Une tête en cire est reconstituée et replacée sur le corps conservé.

La légende raconte que cette clarisse, appelée "petite sœur" à cause de sa taille, protège de tous les maux. Espérons que celle-ci s’applique aux visiteurs.