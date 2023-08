©EdA

Le site a ouvert ses portes vers 18h30, et la soirée a démarré avec les jeux intercomités. " Cette année, nous avions huit équipes qui s’affrontaient et uniquement des extérieures. D’habitude ces jeux sont moins étoffés, il n’y avait que quatre équipesl’an passé, dont deux d’Obigies. J’espère qu’on pourra continuer sur cette lancée", exprime Didier Menart, président de l’ASBL de la Fête des Jeunes d’Obigies.

Pour la première fois, la soirée fut animée par un groupe de cover, de 22h à minuit, et par un duo de DJs ensuite. C’est Patchwork et BKlein qui ont endossé la responsabilité de faire passer un bon moment aux visiteurs, un pari réussi. La foule est arrivée petit à petit devant la scène pour danser au son des reprises du groupe et est restée pour profiter de cette ambiance inédite pour la Descente de la Leffe. "La musique a beaucoup plu, je pense. Que ce soit Patchwork ou les deux DJs, ils ont assuré", affirme le président de l’ASBL, très satisfait.

Peut-être à cause d’un programme musical ne débutant qu’à 22h, le chapiteau d’Obigies a eu peine à se remplir en début de soirée. "Le public est arrivé plus tard que d’habitude. Il a consommé un peu moins que les autres années, mais ce n’est pas grave, il a été plus sérieux. Au moins j’ai l’impression qu’il s’est amusé. C’était un bon démarrage", estime Didier Menart.

Malgré des concerts de qualité, certains visiteurs ont préféré profiter de leur Leffe au grand air. Autant de monde était à l’extérieur du chapiteau qu’à l’intérieur. "Certains préfèrent passer leur Descente de la Leffe comme dans son ancienne version, d’autres ont apprécié pouvoir écouter un concert. Notre configuration a permis de répondre aux deux attentes", remarque Didier Menart.

L’ASBL de la Fête des Jeunes d’Obigies, aidée de ses bénévoles, prépare désormais la soirée de ce samedi qui sera animée par pas moins de huit DJs. Les tables et les bancs seront retirés pour laisser place à la piste de danse.