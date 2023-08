Avec Mouscron en plein air et Horeca Challenge, le centre-ville va s’animer pendant trois jours complet !

Entre les festivités du 21 juillet et le food-truck festival, d’autres événements ont animé l’été hurlu. Prochain en date ? Les traditionnelles festivités de Mouscron en plein air auront lieu du samedi 12 au lundi 14 août (de 10h à 19h tous les jours). L’événement qui se déroulera sur la Grand-Place et à la Rénovation urbaine est un temps fort de la saison estivale pour les enfants puisque le centre-ville de Mouscron se transforme en petit parc d’attractions avec ses châteaux gonflables, manèges, pédalos et toboggans. Il permet notamment aux familles qui ne partent pas en vacances (ou à celles qui sont déjà revenues) de profiter du soleil d’août en restant à Mouscron, pour le plus grand bonheur des enfants. Ça tombe bien, les conditions s’annoncent plutôt clémentes pour les trois jours de Mouscron en plein air. Toutes les activités sont évidemment gratuites.