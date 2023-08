Au fait, c’est quoi un déchet ménager interdit dans une poubelle publique à Tournai ?

Alors que nous l’interrogions sur les raisons de cette activité, il nous a précisé être agent constatateur pour la Ville de Tournai et qu’il tentait d’identifier les responsables de dépôts de déchets ménagers interdits dans ladite poubelle.

Il a insisté pour que nous ne le prenions pas en photo car il nous a précisé ne pas être "porteur de sa tenue réglementaire" (sic).

On ignore si cette opération était ou non... réglementaire, mais ce qui est certain c’est que le règlement communal interdit explicitement le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques.

L’article 178 du "Règlement général de police" de Tournai précise en effet que "les poubelles publiques servent exclusivement aux usagers circulant sur la voie publique pour le dépôt d’emballages ou de résidus de produits consommés ou utilisés sur la voie publique, ainsi que pour les déjections canines.

Il est, dès lors, strictement interdit de déposer des déchets ménagers ou autres objets et immondices dans les poubelles publiques. Les emballages et autres résidus de consommation de produits consommés ou utilisés sur la voie publique doivent obligatoirement être jetés dans une poubelle publique ou, à défaut, être conservés par l’usager."

On lit par ailleurs dans le même règlement que l’ "on entend par déchets ménagers, les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages à l’exclusion des déchets dangereux."

Est-il besoin de rappeler que le non-respect de cette ordonnance peut donner lieu à des sanctions administratives parfois particulièrement salées ?

C’est précisément pour en adresser une aux inciviques coupables de ce type de dépôts qu’était opérée la fouille évoquée ci-dessus.

Quant au bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, il nous a avoué que ce type d’opération ne doit pas constituer une priorité.

"Des déchets, fussent-ils ménagers, je préfère les retrouver dans une poubelle plutôt qu’ailleurs", a-t-il ajouté. N’allez toutefois pas en conclure qu’il ne faut pas pour autant respecter le RGP...