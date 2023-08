Wallonie picarde : au fil de l’eau pour six concerts sur le pont d’un bateau avec le trio musical La Borgne Agasse (vidéo)

Heureuse coïncidence n°1, la tournée du trio aux influences gipsy-folk a été baptisée "Au fil de l’eau", le même titre que notre série de l’été. "C’est un signe, on va passer vous voir", lâche-t-on à l’organisateur de cette belle tournée.

Heureuse coïncidence n°2: les musiciens se sont (enfin) débarrassés de la pluie, qui les a suivis pendant une partie de leur tournée.

©EdA

De date en date, le groupe composé d’Emeline Tout Court (vue dans Swing that Bird, Les Compagnons du Temps,…) de Jon Beat (Skarbone 14, Power Shake, Bric & Broc,…) et d’Adrien Guiot (Fracaban, Pyrizein,…) se déplace à bord du Stern, un ancien brise-glace mis à flot dans les années 1940. Son capitaine ? Jon Beat, le contrebassiste du groupe. Le Stern, c’est son lieu de résidence avant d’être une scène pour les besoins de la tournée fluviale. "Ces six représentations au fil de l’eau, nous y avons pensé chacun de notre côté avec Emeline ", explique Jon Beat. Elle avait donné une série de concerts sur une péniche dans la région de Charleroi. Lui navigue et vit dans un bateau. "Un beau jour, le hasard nous amène à en parler. Emeline a eu l’idée. Moi aussi ? Alors faisons le ! Organisons un ou plusieurs concerts sur le bateau." Heureuse coïncicende n°3.

©EdA

La Borgne Agasse existe depuis plus de 18 mois. Pour le trio, l’envie de pousser la chansonnette le long des rives de Wallonie picarde était séduisante. Emeline, Jon et Adrien ont cédé au chant des sirènes pour embarquer à bord du Stern, sur six dates. "Le pont principal sert de scène et convient sur mesure à une formation musicale comme La Borgne Agasse. Avec Skarbone 14 par exemple, ce serait impossible de s’y produire", poursuit Jon Beat.

©EdA

Installer la guinguette ambulante, jouer, démonter, embarquer, naviguer, larguer les amarres, installer, jouer, etc: avec six dates en neuf jours, les artistes n’ont pas lambiné, les différents bénévoles qui gravitaient autour de la tournée non plus. "La temporalité est différente puisqu’on relie Blaton à Ath en une journée à bord du Stern (quand le trajet ne dure que 25 minutes en voiture). On cultive cet autre rapport au temps qu’on ressent vraiment quand on navigue. La tournée a un côté slow-life qui correspond bien à notre mentalité du moment et la période estivale. Les spectateurs se posent au bord de l’eau, se détendent avec un bon verre, viennent à pied ou à vélo pour assister au concert ", poursuit le contrebassiste.

Une ambiance pittoresque et intimiste

Quant aux voies navigables, elles sont visiblement ravies de voir un groupe de musique aller de date en date à bord d’un bateau. "Le chef de canal est au courant de notre tournée et trouve le projet original. On est accueilli avec bienveillance dans les six endroits que l’on cible, même s’il a fallu s’organiser et obtenir toutes les autorisations nécessaires pour naviguer entre les six dates."

©EdA

Le Stern jette l’ancre dans des lieux bucoliques qui ne ressemblent en rien à des endroits traditionnels pour la tenue de concerts… et dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés à l’arrimage d’un bateau. "On vient avec nos propres pieux ", avoue Jon Beat. Quelques contraintes finalement bien légères compte tenu des avantages de ce mode de transport.

©EdA

"Au bord de l’eau, l’ambiance est différente. Les rivières ont un côté apaisant qui nous plaît sans doute autant qu’à ceux qui viennent nous noir jouer. C’est un moment original, pittoresque, plus intime aussi puisqu’il y a entre 50 et 100 spectateurs par soir. C’est surtout une ambiance qu’on ne retrouve pas dans une salle de concert ou un festival en plein air. "

Et même pas besoin d’avoir le pied marin pour l’accordéoniste Emeline ou le multi-instrumentaliste Adrien, navigateurs moins chevronnés que le capitaine du Stern !

Un déséquilibre rattrapé par le talent de ces trois artistes et par l’esprit qui règne autour de la guinguette. Au fil de l’eau, on y chante et on y danse…