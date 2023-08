Une impressionnante embardée filmée par une dashcam dans l’échangeur de Marquain (vidéo)

Les images ont été tournées le 9 juin dernier, à 18 h 59, par la dashcam d’Olivier Durieux, de Tournai, alors qu’il empruntait la sortie vers Marquain à hauteur de l’échangeur autoroutier où sont survenus deux accidents dramatiques, les 20 juillet et 6 août derniers, et qui ont coûté la vie à six personnes.