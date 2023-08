Les radars tronçons de Mourcourt, Wiers et Arc-Wattripont flasheront à partir d’octobre 2023

Les installations ont été entreprises en début de semaine sur la route Provinciale (N48): les dispositifs ont pour rappel été implantés non loin de l’abribus situé avant les engrais Lebrun et à hauteur du numéro 75, au pied de la côte.

À peine mis en place mais pas encore opérationnels, les aménagements ont déjà eu un effet dissuasif sur les conducteurs, notamment ceux qui ont tendance à avoir le pied lourd sur cette portion de 1 km où la vitesse est réduite à 50 km/h.

Les services de la Région wallonne, en charge des équipements, sont revenus vers nous avec davantage de précisions quant à l’entrée en service du radar tronçon de Mourcourt. "Le raccordement électrique aura lieu le 18 septembre et les homologations suivront. En principe, le site sera fonctionnel pour le début du mois d’octobre", indique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

Des axes particulièrement accidentogènes

Par ailleurs, on a appris qu’en Wallonie picarde, deux autres radars tronçons (Arc-Wattripont et Wiers) flasheront également les usagers trop pressés à partir d’octobre 2023. Sur un autre tronçon de la N48, axe fort fréquenté reliant Tournai à Renaix, un dispositif de contrôle prendra place sur la chaussée de Tournai à Arc-Wattripont. La vitesse moyenne sera calculée sur une distance de 945 m, près du château Bagatelle et de l’église frasnoise. Un endroit limité à 50 km/h.

"Si nous obtenons les autorisations de balisage, les travaux d’équipements devraient être réalisés la semaine du 15 août. Les branchements électriques ont déjà été effectués, avant la phase d’homologations également prévue en septembre."

Comme à Mourcourt, le radar tronçon programmé de longue date à Wiers, rue de Gourgues (N504) est en cours d’aménagement entre les numéros 54 (juste après le magasin Spar) et 151. La zone contrôlée sur cette route qui rejoint le village de Callenelle s’étendra sur 545 m. Les équipes du SPW interviendront pour le raccordement électrique le 4 septembre.

Ces dispositifs devraient permettre de renforcer la sécurité sur ces différentes artères, particulièrement accidentogènes.