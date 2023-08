Festival d’Obigies : un long week-end festif qui devrait se démarquer

Cette année, le chapiteau ne sera pas le même que d’habitude. "Par conséquent, nous avons dû revoir un peu notre organisation, la position du bar et de la scène. D’ailleurs, je pense que le public pourrait être agréablement surpris de celle-ci, devenue beaucoup plus impressionnante, confie le président. Elle compensera le manque de la seconde scène, qu’on aimerait réinstaurer un jour."

"Pas la même affiche que tout le monde !"

Samedi soir, huit DJ se succéderont sur la scène du chapiteau d’Obigies. "Nous essayons toujours d’apporter des améliorations. Cette année, les DJs sont un peu plus populaires que les éditions précédentes. Bien que quelques-uns de notre line up tournent bien dans les chapiteaux de la région, l’essentiel des DJs n’est pas encore venu dans notre coin, cet été. C’était important pour nous de ne pas avoir la même affiche que tout le monde", précise Didier Menart. On retrouvera notamment Janee, originaire de Kain, qui mixait encore à Ibiza il y a quelques jours, et Ghost qui était aux platines de Tomorrowland dernièrement.

Deux soirées années 80’90’

Le dimanche et le lundi seront sous le signe des années 80’ 90’. Deux groupes de cover reprenant les hits de Depeche mode et d’Indochine se succéderont le dimanche avant de laisser place, lundi, à la soirée dansante animée par Stéphane Baert. "Avant son set, le public aura l’occasion de découvrir un groupe du Brabant wallon, Seven, qui reprend des chansons rock des années 80’. Pour l’avoir déjà vu, je peux dire que j’ai été surpris par sa grande capacité technique ", assure Didier Menart.

Enfin, le 15 août se passera dans la tradition avec la messe, la brocante de 8 à 16h et le repas de midi ouvert à tous et où les 3x20 du village d’Obigies sont invités.

Pour la réservation du repas, veuillez écrire à f.j.obigies@gmail.com avec pour objet du mail "Repas 15 août Obigies"