3000 enfants inscrits aux stages et centres de vacances de Tournai cet été

Bien que les vacances d’été soient légèrement raccourcies par le changement de rythme scolaire, la demande n’a pas désempli, "au contraire, elle continue sa progression. Cet été ce sont 1591 enfants inscrits aux centres de vacances, et 1474 dans les stages, soutient le chef de division. Les parents et les enfants ne sentent pas tellement la différence. De notre côté, alors qu’il a été difficile de trouver des animateurs au mois de mai, car beaucoup sont aux études supérieures, cet été, nous avons eu plus de candidats que ce dont nous avions besoin, étant donné que la période est plus réduite. "

Depuis 2018, les occupations de vacances proposées par la Ville sont agréées par l’ONE, ce qui a notamment modifié l’appellation "plaine de jeux" en "centre de vacances", mais pas que. Désormais, les animateurs, ainsi que leurs aides, suivent une formation plus complète, reprenant notamment une période de stage. Les écoles accueillantes sont réaménagées dans un esprit de vacances, mais surtout l’offre des animations s’étoffe.

"Un esprit camp de vacances"

"Pour les centres de vacances, j’essaie de proposer des nouvelles activités extérieures chaque année. Cet été, les plus grands ont pu se rendre à Pairi Daiza et les plus petits ont emprunté le petit train pour se rendre à la ferme pédagogique de Warchin. Les animateurs réalisent aussi de nombreux jeux en dehors du centre. Nous voulons vraiment instaurer un esprit de camp de vacances", explique Isabelle Vanbuggenhoudt, responsable des centres de vacances depuis déjà 20ans. Et bien que la pluie se soit invitée régulièrement lors cet été, rien n’a entaché l’amusement. "Nous demandons aux animateurs de préparer pour chaque jour des activités pour une météo clémente, mais aussi pour un temps de pluvieux. Les enfants ne s’ennuient pas ! Jusqu’à présent, aucune excursion n’a été annulée à cause des intempéries", précise Isabelle Vanbuggenhoudt.

Une offre de stage toujours plus adaptée

Quant aux stages, beaucoup ont pu bénéficier, pendant les jours de pluie, des infrastructures de la Ville, et principalement le Hall des Sports, pour assurer les activités.

Cette année, on retrouve quelques nouveautés parmi la petite trentaine de stages proposée. On note notamment l’arrivée du théâtre ou encore du padel. Ce dernier se réalise en collaboration avec les Tennis Club de Kain et de Froyennes. "Les collaborations sont désormais possibles avec certains privés s’ils correspondent aux normes imposées par l’ONE. Nous avons aussi comme partenaire le centre d’équitation Saint Eleuthère, le club de badminton Rive droite, le Negundo pour l’escalade, et bien d’autres, indique Jawad Lawrizy. Quant à notre offre propre, nous essayons toujours de nous améliorer en étant à l’écoute des enfants, des parents et des animateurs. C’est grâce à leurs retours qu’a vu le jour il y a quelques années, le stage un peu atypique de multisport-créations-pâtisseries."

L’inscription en ligne depuis le Covid a également permis aux inscriptions d’exploser ces dernières années. "Fini les files interminables, tout le programme est accessible en ligne sur Tournai.be", précise le chef de division. La plupart des stages sont complets mais quelques places restent encore disponibles.