Les œufs et bien plus, à la cité Geuten à Comines

Un chapiteau complet !

L’organisation est à mettre au compte du président Vincent Bataille, toujours aussi fidèle sponsor de la ducasse. Il est épaulé par Laurent Becarren et son équipe, de même que par Franck Clarion, qui exploite le café "Aux Acacias". Le chapiteau est d’ailleurs placé juste à côté du café. "Nous avons organisé le tournoi de pétanque, explique le tenancier . Mais, pour le reste, ce n’est pas la peine d’ouvrir le café et de servir dans le chapiteau. Ce soir, il y a une quinzaine de personnes au service: elles m’aident toutes au café ! C’est bien que le chapiteau a affiché complet durant tous les moments forts du week-end. On fera le bilan après la ducasse. Personnellement, je trouve qu’il manque des activités pour les enfants et j’évoquerai cet aspect lors des réunions."

Sur trois jours

Le vendredi soir, les réjouissances ont commencé par une soirée dansante sous le chapiteau.

Samedi matin, une brocante et un vide-grenier ont envahi la cité ; une activité contrariée par la pluie. Peu après 11 h, la ducasse a été inaugurée officiellement par les autorités et l’après-midi a été occupée par le tournoi de pétanque. Concert et soirée ont suivi.

Dimanche, l’apéritif musical a été animé par Patrick Ré, suivi d’un repas. Le lancer d’œufs s’est déroulé dans les rues de la cité, dès 15 h, arrêté par plusieurs averses. La journée s’est terminée en chansons.