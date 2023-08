Un véritable mur en béton dans la courbe de l’échangeur de Marquain (vidéo)

Ce "post", le bourgmestre de Tournai l’a diffusé tôt dans la matinée de lundi, sur sa page Facebook. Paul-Olivier Delannois évoque ici un accident survenu quelques heures plus tôt, dimanche un peu avant 23 h, dans l’échangeur des autoroutes E403/E42, à hauteur de Marquain vers la sortie Tournai-Ouest. Un véhicule circulant dans le sens Mouscron-Tournai y a effectué une embardée avant de toucher la rambarde de sécurité en béton et a terminé sa course dans les arbres en contrebas. Seul à bord, le conducteur, un habitant de Chercq âgé entre 40 et 50 ans, qui a été éjecté du véhicule, est décédé sur les lieux, avant l’arrivée des services de secours.

Un dramatique faits divers qui fait cruellement écho à l’accident survenu au même endroit le 20 juillet dernier et qui a coûté la vie aux 5 membres d’une famille tournaisienne.

Des statistiques inquiétantes

Sans présumer des résultats des enquêtes en cours (dans le but de déterminer les causes de ces différents accidents) et sans exclure bien évidemment le fait qu’une vitesse inadaptée ait, elle aussi, pu jouer un rôle dans ces drames, on ne peut pas non plus occulter le fait que la configuration de cet échangeur constitue indéniablement un facteur de risque dont se passeraient volontiers les conducteurs tenus de l’emprunter.

Notre propos, dans la vidéo qui accompagne cet article, n’est certainement pas de privilégier l’un ou l’autre hypothèse concernant les causes de ces accidents. Il s’agit ici simplement d’attirer l’attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place sur le site, et tout particulièrement les limitations de vitesse. Car, même à vitesse raisonnable, la présence d’une rambarde en béton dans la courbe de sortie, surprend. Si cette vidéo peut inciter tout un chacun à redouler de vigilance à cet endroit et éviter peut être de nouveaux drames, elle aura alors rempli sa mission…

Quand l’on sait qu’en l’espace de 5 ans, l’on relève, selon les statistiques de l’institut Vias (ex IBSR) pas moins de 20 accidents - dont trois mortels à cet endroit - il y a de quoi se poser des questions. Cela, sans compter les embardées moins dramatiques qui n’ont pas donné lieu à un constat.

Ce n’est pas un hasard si le bourgmestre de Tournai a, dès après l’accident du 20 juillet dernier, introduit une demande à la cellule provinciale de sécurité routière pour qu’un point au sujet de cet échangeur soit mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion, afin que le phénomène soit étudié sérieusement.

Le nouvel accident dramatique de ce dimanche ne fait que renforcer la nécessité de se pencher sur ce problème.

Rapidement.