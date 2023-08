La bourle s’invite, ces 12 et 13 août sur la Grand-Place de Tournai, grâce Au Vieux Tournay

Une première sur le forum tournaisien

Le week-end du 12 et 13 août, les tenanciers organisent un mini-tournoi et des initiations devant leur taverne "Au Vieux Tournay" sur la Grand-Place. "La bourloire sera installée par la Ville de Tournai dans le courant de cette semaine, précise Audry Lampole. Elle fera 20 mètres de long, et nécessitera quelque 11 tonnes de terre glaise. Ce sera une grande première sur la Grand-Place de Tournai !"

De 10h à 19 h, les deux jours, il sera ainsi possible d’essayer de lancer la bourle, sur le terrain incurvé, au plus proche de la plume. "C’est ouvert à tous, et des membres de la Fédération du jeu de bourles carréaulé du Tournaisis seront présents pour expliquer le jeu et initier à la pratique. Et plus que les Tournaisiens, on espère aussi attiser la curiosité des touristes. D’ailleurs lors du tournoi de jeu de fer, les passants ne manquaient pas de s’arrêter pour poser des questions, découvrir ce jeu ancien et s’y essayer. Comme c’est organisé le même week-end que Ça Flippe à Tournai, cela peut attirer pas mal de monde, et on voit que c’est une activité qui intéresse les gens et qui les pousse aussi à profiter de la Grand-Place. Cet événement est une belle opportunité pour faire vivre et animer la Grand-Place, parce qu’en tant que commerçants, on se doit aussi de proposer des choses comme la Ville de Tournai peut le faire à d’autres moments. À côté des concerts qu’on programme de temps en temps, on pourrait ainsi envisager de réorganiser une nouvelle édition du tournoi de jeu de fer, peut-être aussi de bourle, l’année prochaine, et ressortir sur la terrasse d’anciens jeux d’estaminet."

Au-delà de ce week-end, Audry et Élisabeth Lampole, qui ont repris l’établissement il y a six ans, souhaitent également profiter de l’occasion pour relancer les rencontres interbars. "Le lundi 14 août, on organise le tournoi du Vieux Tournay, et nous avons déjà huit équipes qui représentent différents bars de la ville. On se réunira ainsi autour de la bourloire, dans la bonne humeur, et sans aucune concurrence entre nous", se réjouit Audry Lampole.