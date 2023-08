Un imposant entrepôt (22 000 m2 ) va bientôt sortir de terre, à la limite du territoire de Néchin: des riverains s’étaient opposés au projet

La Commune d’Estaimpuis avait également réagi en soumettant quelques pistes de solution et d’amélioration pour limiter les désagréments, comme le fait de placer et d’orienter les 24 quais vers le bâtiment existant, côté opposé à la Belgique afin de diminuer l’impact sonore, ou encore de mettre en place un merlon continu le long de la frontière ainsi que du côté des habitations avec la plantation d’arbres à hautes tiges pour dissimuler au maximum la hauteur du bâtiment de 15 m.

Sans tenir compte des doléances belges

Le dossier s’était fait quelque peu oublier… jusqu’à ce que les engins de chantier envahissent le champ depuis quelques jours ! "Ce sont des riverains qui nous ont alertés de ces manœuvres et nous n’avons pas été informés au préalable du lancement du chantier de construction de cet entrepôt, relève l’échevin de l’Urbanisme, Quentin Huart. Nous avons sollicité la mairie de Leers pour prendre connaissance du permis octroyé, et malheureusement, on constate que la plupart des doléances belges n’ont pas été retenues à la fois par le préfet du Nord et par le maire de Leers. Ainsi, les quais de chargement et de déchargement seront positionnés vers la Belgique, sans tenir compte des 50 mètres de recul souhaités… Par contre, un merlon végétalisé est bien prévu dans le projet."

Et le charroi ?

Si elle n’a plus de voies de recours face à la construction de l’entrepôt, la Commune d’Estaimpuis entend se faire entendre par rapport à la mobilité dans la zone. "La question de la gestion du charroi doit se poser, et pourtant nous n’avons pas non plus été consultés. Nous ne voulons pas que tous les camions passent par la Belgique et nous allons prendre contact avec les différents intervenants pour organiser une rencontre au plus vite."