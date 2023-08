Tourisme en Wallonie picarde : voici le bilan de mi-saison : "Nous avons enregistré une augmentation significative"

Plus de visites guidées sur Tournai

La Cité des Cinq Clochers a accueilli 6 955 visiteurs en ce mois estival. "Bien que nous ayons observé une légère baisse de 2,2% par rapport à la même période l’année précédente, il convient de noter que cette diminution s’est principalement concentrée au cours de la première semaine de juillet, alors que l’année scolaire n’était pas encore terminée, explique Sylvie Liétar, échevine du Tourisme de la Ville de Tournai. Cependant, en comparaison avec les données de juillet 2021, nous avons enregistré une augmentation significative de plus de 15% de la fréquentation touristique ".

Les visites guidées de la ville ont particulièrement reçu un bon accueil, avec 12% de demandes supplémentaires par rapport à l’an dernier, ce qui représente un total de 446 personnes. "Les musées aussi ont été beaucoup ciblés par les touristes. On pouvait voir tous les jours des groupes qui attendaient l’ouverture du musée des Beaux-Arts ", ajoute Sylvie Liétar.

Les échappées estivales populaires à Ath

Les activités prévues cet été au Pays vert ont connu un beau succès durant le mois de juillet. "Nous n’avons pas encore de chiffres, mais nos"Échappées estivales"(visites de musées, expositions, parcours gourmands…) dans chacun des villages ont ramené beaucoup de monde, notamment des familles. Je pense que c’est la variété de notre programme qui séduit ", indique l’échevine Nathalie Laurent. "Et le mois d’août se poursuit dans la même lancée", ajoute Laurence Debrackeleer, attachée à l’office du tourisme de la Ville d’Ath.

Les randonnées et circuits vélos proposées dans la région séduisent également, et notamment au-delà de la frontière linguistique. "Beaucoup sont venus acheter le guide en néerlandais ", assure également Laurence Debrackeleer.

Les balades mouscronnoises très demandées

À la Maison du Tourisme de Mouscron, ce sont les balades qui ont été très sollicitées, notamment celles à vélo. "Nous en avons organisé 8 ou 9, et elles étaient toutes complètes! Nous avons même une liste d’attente. Ensuite, les jeux de piste sur l’application Totemus ont également bien fonctionné, on a constaté énormément de connexions à notre chasse au trésor en ligne, remarque Pauline Vanderbeke, de la Maison du Tourisme. On note également qu’il s’agit essentiellement des gens de la région, dans un rayon de vingt kilomètres, qui sont demandeurs de ces balades".

Les événements musicaux du mercredi, "La Caravane", ont également contribué au succès touristique de la Cité des Hurlus, en ce mois de juillet. "On comptait environ 500 personnes par soir", affirme Pauline Vanderbeke.