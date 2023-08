Le caillou du diable bique à deux pas du Chalet du garde à Honnelles (vidéo)

Dans le coin, l’on vous expliquera que c’est à cause du diable qu’il est tombé sur son arête à cet endroit, ce qui explique pourquoi il "bique" pour reprendre une expression patoisante locale. En effet, quand un dé connaît la même mésaventure lors d’une partie de trictrac, on dit qu’il "bique"...

L’image du poète Émile Verhaeren et ses écrits sont partout présents dans la région… ©EdA

Furieux d’apprendre que Saint-Ghislain - ou Saint-Remacle selon les versions - allait bientôt inaugurer sa nouvelle abbaye, le diable choisit une grosse pierre dans les Pyrénées avec l’intention de la jeter sur la communauté monastique et de faire stopper la fête. En chemin, il rencontra un pauvre homme - lequel serait un ange ou un moine selon certaines versions - qui lui fit comprendre que la route serait encore très longue avant d’arriver à destination. Par dépit, le diable laissa tomber son rocher qui vint se ficher sur son arête dans la forêt d’Angre ; un espace verdoyant qui attire, depuis longtemps déjà, de nombreux touristes amoureux de nature et de quiétude. L’un des plus célèbres admirateurs de la région, le poète flamand Émile Verhaeren possédait à Roisin une seconde résidence dans laquelle il se rendait souvent.

L chemin voisine la Grande Honnelle dont la couleur varie du bleu ou brun selon qu’il y a aura eu ou pas un orage dans les heures qui précèdent votre promenade... ©EdA

Il y a rejoint, en 1899, la veuve de son ami Georges Rodenbach après avoir emprunté le tortillard jusqu’à Angreau d’où il rallia Roisin à pied.

L’ancienne ligne empruntée jadis par Émile Verhaeren est devenue un RAVeL aujourd’hui. ©EdA

Le quai sur lequel descendit Verhaeren existe toujours le long de cette ancienne ligne 98A aujourd’hui devenue le RAVel que vous emprunterez pour clôturer cette boucle pédestre. Si vous souhaitez prolonger la découverte, de nombreux sentiers sillonnent les hauts pays ; il est conseillé d’utiliser une Apli comme All Trails, par exemple, pour s’y retrouver plus facilement.

Les fléchages bien conservés se font malheureusement de plus en plus rares.

Aurélie redonne une nouvelle vie au Chalet du garde

Dans la boutique du Chalet, Aurélie vous présentera les bières de la région dont 6 qu’elle a conçues elle-même. ©EdA

Au Chalet du garde, vous pourrez vous reposer après la balade ou prendre des forces avant de vous lancer sur les sentiers. Lors de sa création en 1892, l’établissement était un hôtel-restaurant de 2 chambres, doté d’une salle de billard ; il accueillait des touristes, mais aussi des patients que les médecins envoyaient ici pour bénéficier de la quiétude du site.

L’établissement - devenu brasserie entre-temps - a été repris trois semaines avant le confinement par Aurélie Vilain, une voisine, fleuriste de profession, et amoureuse de sa région.

Que ce soit pour prendre des forces avant de partir ou pour un peu de repos au retour de la balade, une halte au Chalet du garde s’impose… ©EdA

Pour ne pas rester inactive alors que les mesures sanitaires privaient le Chalet de clientèle, la jeune fille s’est notamment mise à concevoir des nouvelles bières qu’elle proposerait à la réouverture de l’établissement. Trois blondes ont ainsi vu le jour pendant la crise sanitaire: l’ Effervescence, la Triple du Caillou et l’ Archi, toutes fabriquées à la brasserie de Blaugies ; une gamme complétée un peu plus tard par trois autres bières sorties des cuves de la brasserie voisine de l’abbaye de Saint-Roc: deux blondes très légères (4,5°): la 130 (pour les 130 ans du Chalet) et la Par 72 ainsi qu’une ambrée, la Burdie beer. Les deux dernières font référence au golf, une discipline que pratiquent Aurélie et son associé. Les bières maison, reprises sur une carte qui fait la part belle aux brasseries régionales, peuvent être consommées sur place, en terrasse lorsque le temps le permet.

Accompagnées d’une planche maison ou de votre pique-nique (autorisé si vous prenez les boissons sur place, bien évidemment). À la carte, vous trouverez aussi des glaces fabriquées à deux pas de là, dans la ferme Pype-Lievens. Installée au cœur de l’estaminet, une boutique propose également des produits locaux.

Ambassadrice de sa région qu’elle adore

Dès sa construction en 1892, le Chalet du garde avait été conçu pour accueillir les touristes de passage ou les personnes souhaitant se ressourcer au contact de la nature... ©EdA

Si Aurélie a décidé de reprendre le Chalet, c’est avant tout par amour pour cette région dans laquelle elle grandit depuis près de 40 ans. Intarissable quand elle en évoque les charmes, elle joue le rôle d’Office du tourisme à elle seule quand il s’agit de renseigner l’un ou l’autre randonneur de passage.

Instructive, mais aussi ressourçante, une halte au Chalet du garde s’impose que ce soit au départ ou au retour de la balade.

Ou les deux